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即市新聞

01/11/2021 12:45

《午市前瞻》關注聯儲局議息聲明及中美關係，二萬五成關鍵支持

　　《經濟通通訊社１日專訊》恒生指數半日收市報２５０９８，跌２７８點或１﹒１％，主板
成交８１７﹒１６億元。恒生中國企業指數報８８８６，跌７５點或０﹒８４％。恒生科技指數
報６２６６，跌１０８點或１﹒７１％。

＊聶振邦：中國再推糧食節約措施，勿買零食、餐飲股＊

　　港股大市半日曾跌穿２５０００點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，市場
正觀望１１月４日美國聯儲局的議息聲明，以及今年底中、美元首將舉行視像會晤，中、美關係
會如何發展。恒指今日收市若能穩守二萬五或以上，他預期短期將於２５２００點至２５８００
點上落；若失守二萬五，則下試２４２００點至２４８００點位置。
　　中國再推出與糧食節約有關的措施印發《糧食節約行動方案，並發出要求，各部門結合實際
行動》，鼓勵引導餐飲服務經營者主動鼓勵消費者點餐，在菜單或網絡餐飲服務平台的展示頁面
上，向消費者提供食品分量信息、或者規格建議消費人群等對餐飲服務經營者違法違規行為追究
。聶振邦估計，行動與糧食短缺無關而是響應環保、效能方面的因素居多，料對零食股和餐飲股
負面影響較大投資者可避開這些板塊。
　　美銀根據渠道調查，海底撈（０６８６２）或於年底前暫停營運１００至１５０間虧損門店
，聶振邦認為，暫停營運門店不利其保持市場份額及業務擴展，但有利控制成本，因此對業績未
必做成負面影響。其股價或回落至２０１９年上市初期１６至１８元位置。（ｎｓ）

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