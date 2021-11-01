《娥姐錦囊－張賽娥》人行劍指跨境互聯網券商，為開放釐清規則

《娥姐錦囊》在內地當局加強監管之際，人行官員近日不點名批評，跨境互聯網券商在境內

屬「無照（牌）駕駛」的非法金融活動，表明除了特定金融服務外，中國未承諾其他金融可通過

「跨境交付」方式提供服務。雖然我不熟悉有關情況，但似乎目前監管環境存在灰色地帶，以致

當局需撥亂反正，為未來進一步開放作好準備。

正面去想，以往市場未開放，沒有清晰的遊戲規則，但隨著「互聯互通」擴大，跨境活動增

加，以及未來市場可能進一步開放，當局有需要將灰色地帶釐清，定好遊戲規則，以免日後出亂

子。

跨境理財通開展逾一星期，金管局稱，初步反應不錯，查詢非常多，南向及北向通首個星期

共開設４０００多個戶口，北向通佔逾２０００個，南向通近２０００個，形容兩邊大致平衡。

暫時看來，市場對理財通反應不俗，不過相信投資者仍要一段時間熱身。

據人行公布的交易數據，「北向通」投資者反映略勝「南向通」。截至１０月２２日下午５

時半，合共有５０９２名個人投資者參與「理財通」，辦理了１０４７筆跨境資金，匯劃資金達

７７６６萬元人民幣，而南北向通累計購買投資產品２４８１萬元人民幣。南水「北向通」表現

略勝一籌。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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