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01/11/2021 16:30

奈雪的茶發盈警跌近一成，內地餐飲股憂監管同下挫

　　《經濟通通訊社１日專訊》奈雪的茶（０２１５０）發盈警，預期今年全年將錄得淨虧損，
再加上近日內地當局加強對連鎖飲食集團監管，繼早前印發《關於加強連鎖食品經營企業食品安
全監管的通知》後，又印發了《糧食節約行動方案》，嚴懲餐飲行業浪費食物行為，股份今日
（１日）收市急挫近一成；而其他餐飲股份亦同下挫。
　
＊主要受疫情影響，全年錄淨虧損收入遜預期＊
　
　　奈雪的茶公布，預期今年全年將錄得經調整淨虧損，而全年收入較去年的增幅低於預期，業
績倒退主因受疫情影響，而人力成本難充分調整、自動化所帶來的增益需時、全年新開店舖數目
超出計劃令成本上升，盈利能力短期受影響，而目前內地部分地區仍有疫情持續反覆爆發，對其
茶飲店表現可能帶來持續影響。另集團第三季淨新增９０間奈雪的茶茶飲店，３間關停，１７間
奈雪的茶標準茶飲店開始轉為奈雪ＰＲＯ茶飲店，預期全年新開約３５０間店，新增門店多集中
在第四季度開業而對收入貢獻不顯著。
　　不過，集團預期疫情影響將逐步緩解，及隨著新門店佔全部門店數目佔比逐步下降，現有門
店提供人力支持新門店的壓力將逐漸降低，現有門店經營利潤將逐步提高。此外，自動化?數字
化改造及新開門店增加屬前期投入，預料對集團後續運營帶來正面影響。
　
＊中央推糧食節約行動，加強餐飲行業經營行為管理＊
　
　　另外，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《糧食節約行動方案》，並發出通知，要各地
區各部門結合實際行動認真切實落實，其中包括加強餐飲行業經營行為管理，完善餐飲行業反食
品浪費制度，健全行業標準、服務規範，鼓勵引導餐飲服務經營者主動提示消費者點餐，主動提
供「小份菜」、「小份飯」等服務，在菜單或網絡餐飲服務平台的展示頁面上向消費者提供食品
分量信息、規格或者建議消費人數等信息，並鼓勵通過服務熱線反映舉報餐飲服務經營者浪費行
為，對餐飲服務經營者食品浪費違法行為依法嚴肅查處。
　　奈雪的茶（０２１５０）收市跌９﹒１３％報９﹒３６元，連跌４日，累跌１１﹒２％。其
他內地餐飲股亦全線下跌，其中海底撈（０６８６２）跌４﹒３６％收報２０﹒８５元，連跌８
日，累跌３１﹒６４％；九毛九（０９９２２）跌４﹒６２％報１８﹒６元，連跌４日，累跌
８﹒６％；呷哺呷哺（００５２０）跌４﹒２１％報５﹒４６元，同樣連跌４日，累跌
１２﹒６４％。
　
撰文：經濟通市場組　整理：李崇偉

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