【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒９億人幣，買長汽沽保利協鑫

《經濟通通訊社１日專訊》恒指低開１０８點，報２５２６８點。最高跌１０６點報

２５２７０點，最低跌４０４點報２４９７２點。恒指收報２５１５４點，跌２２２點或

０﹒８８％。

按額度計算，北水全日淨流入３﹒９億元人民幣，減少８０％。長城汽車（０２３３３）、

比亞迪股份（０１２１１）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是保利協鑫能源

（０３８００）、騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１３５０﹒９３億元增加７％。其中港股通成交３０４﹒６億元，佔總成交

２２﹒５％。



＊保利協鑫勁升八成北水散水＊



長城汽車跌５﹒９８％報３３元，北水淨買入４﹒２億元。比亞迪股份跌３﹒１７％報

２８７﹒２元，北水淨買入３﹒２億元。中國移動升０﹒６２％報４８﹒５５元，北水淨買入

１﹒９億元。自４月１日開市前停牌的保利協鑫今日復牌，收市升８１﹒８２％報３﹒６元，北

水淨賣出１３﹒３億元。騰訊控股跌２﹒３７％報４６９﹒６元，北水淨賣出３﹒８億元。藥明

生物跌５﹒８３％報１１１﹒５元，北水淨賣出３﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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長城汽車 （０２３３３） ４﹒２５

比亞迪股份 （０１２１１） ３﹒１６

中國移動 （００９４１） １﹒９０

安踏體育 （０２０２０） １﹒６４

創維集團 （００７５１） １﹒３７

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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保利協鑫能源 （０３８００） －１３﹒３２

騰訊控股 （００７００） －３﹒８４

藥明生物 （０２２６９） －３﹒７８

美團 （０３６９０） －１﹒４１

吉利汽車 （００１７５） －１﹒１３

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