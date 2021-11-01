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即市新聞

01/11/2021 15:33

《美元走勢－羅明立》經濟數據乏驚喜，美元勁升令人費解

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１４﹒３１　１１４﹒３３　１１４﹒０２
　　歐元╱美元　１﹒１５５５　１﹒１５６４　１﹒１５４６
　　英鎊╱美元　１﹒３６７１　１﹒３６８８　１﹒３６６５
　　美元╱瑞郎　０﹒９１６５　０﹒９１７１　０﹒９１５８
　　美元╱港元　７﹒７８０５　７﹒７８１２　７﹒７７７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周四（２８日）美匯跌至５０天線的９３﹒３０後，意外地在周五（２９日
）便強勢反彈近１００點，重上９４以上收市。當日歐美都公布多項經濟數據，法國及歐元區第
三季的經濟增長都好過預期，但德國的數字就略為失色。區內第三季的ＣＰＩ繼續上升，按年增
長４﹒１％。美國方面，９月ＰＣＥ物價指數按年增長４﹒４％，符合預期，９月個人支出按月
升０﹒６％，個人收入則按月跌１％，１０月芝加哥ＰＭＩ由６４﹒７升至６８﹒４。整體上，
當天的經濟數據未有太大驚喜，美元的強勁回升令人難以理解，可能更多的是技術走勢的影響，
導致美元由５０天平均線反彈。
　　歐元觸及５０天線的１﹒１６９５後便掉頭下滑，曾經跌至１﹒１５４０附近，同屬歐系貨
幣的英鎊跌幅相若，澳紐加元則較為克制，相信聯儲局議息前，市況仍然是反覆為主，美元可看
高一線。日本大選結果公布，自民當的席位雖有減少，但仍佔眾議院多數，相信會繼續與公明黨
聯合，成為絕對穩定多數，無礙其執政地位。美元兌日圓升至１１４﹒３０水平，估計會挑戰
１１５﹒００╱５０。
　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒１５８０　１﹒１４８０　１﹒１６１５
　　美元兌日圓　賣出日圓　１１４﹒００　１１５﹒００　１１３﹒６０
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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