《美元走勢－羅明立》經濟數據乏驚喜，美元勁升令人費解

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒３１ １１４﹒３３ １１４﹒０２

歐元╱美元 １﹒１５５５ １﹒１５６４ １﹒１５４６

英鎊╱美元 １﹒３６７１ １﹒３６８８ １﹒３６６５

美元╱瑞郎 ０﹒９１６５ ０﹒９１７１ ０﹒９１５８

美元╱港元 ７﹒７８０５ ７﹒７８１２ ７﹒７７７８

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《美元走勢》上周四（２８日）美匯跌至５０天線的９３﹒３０後，意外地在周五（２９日

）便強勢反彈近１００點，重上９４以上收市。當日歐美都公布多項經濟數據，法國及歐元區第

三季的經濟增長都好過預期，但德國的數字就略為失色。區內第三季的ＣＰＩ繼續上升，按年增

長４﹒１％。美國方面，９月ＰＣＥ物價指數按年增長４﹒４％，符合預期，９月個人支出按月

升０﹒６％，個人收入則按月跌１％，１０月芝加哥ＰＭＩ由６４﹒７升至６８﹒４。整體上，

當天的經濟數據未有太大驚喜，美元的強勁回升令人難以理解，可能更多的是技術走勢的影響，

導致美元由５０天平均線反彈。

歐元觸及５０天線的１﹒１６９５後便掉頭下滑，曾經跌至１﹒１５４０附近，同屬歐系貨

幣的英鎊跌幅相若，澳紐加元則較為克制，相信聯儲局議息前，市況仍然是反覆為主，美元可看

高一線。日本大選結果公布，自民當的席位雖有減少，但仍佔眾議院多數，相信會繼續與公明黨

聯合，成為絕對穩定多數，無礙其執政地位。美元兌日圓升至１１４﹒３０水平，估計會挑戰

１１５﹒００╱５０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒１５８０ １﹒１４８０ １﹒１６１５

美元兌日圓 賣出日圓 １１４﹒００ １１５﹒００ １１３﹒６０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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