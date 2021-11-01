【夜期時段】即月期指最新報２５１３４點，升３１點，低水２０點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５１３０點，升２７點，低水２４

點，最新報２５１３４點，升３１點，低水２０點，合約成交３２２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８９０４點，升６點，高水５點，最新報８９０８點，升

１０點，高水９點，合約成交３３０張。

