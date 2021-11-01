  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/11/2021 16:31

《本港經濟》第三季ＧＤＰ預估按年增長５﹒４％，遜市場預期

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布，根據預先估計數字，今年第三季，本地生產總
值較去年同期實質上升５﹒４％，較第二季７﹒６％的升幅放緩，並低於市場預測升５﹒７％。
本地生產總值持續擴張是由於內部及對外需求均維持穩健增長。若按季比較，在第三季經濟實質
上升０﹒１％，升幅亦低於原預測的０﹒６％。

＊按季比較實質上升０﹒１％＊

　按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年第三季與上年同期比較實質上升
７％，而第二季的升幅為７﹒２％。政府消費開支繼第二季升３％後，第三季實質升４﹒１％，
第三季本地固定資本形成總額較實質上升１１％，比第二季升幅為２３﹒９％減慢。
　　同期，貨品出口總額與上年同期比較錄得１４﹒３％的實質升幅，升幅較第二季的
２０﹒５％放緩。貨品進口繼第二季上升２１﹒４％後，第三季實質上升１６﹒５％。第三季服
務輸出升４％，而服務輸入則升６﹒４％。

＊首三季本地生產總值按年擴張７％＊
　
　　政府發言人表示，隨著環球經濟活動持續恢復和本地疫情穩定，香港的經濟復甦在第三季更
形穩固。根據預先估計數字，實質本地生產總值繼第二季按年擴張７﹒６％後，在第三季增長
５﹒４％。第三季按年增長較為溫和，主要是因為基數效應以及經濟在上半年表現較預期強勁。
今年首三季合計，實質本地生產總值按年擴張７％。經季節性調整後，實質本地生產總值較上一
季輕微增長０﹒１％。
　　發言人稱，展望未來，環球經濟復甦應為香港的貨物出口提供進一步支持。然而，疫情的發
展，尤其是更具傳染性的變種病毒的威脅，以及許多經濟體出現供應瓶頸，將繼續為全球經濟前
景帶來下行風險。此外，能源價格急升以及美國和歐洲的通脹壓力偏高，為主要央行貨幣政策的
未來走向帶來不確定性。中美關係和地緣政治局勢的發展也須關注。本地方面，就業和收入情況
改善，加上消費券計劃，在短期內應繼續支持與消費相關行業。政府會密切留意情況。（ｃｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事01/11/2021
《神州經脈》財新製造業PMI重返擴張　人行大額收水滬指微跌
財經熱話01/11/2021
天貓香港參加天貓雙11全球狂歡季　夥本地社福機構開展公益活動
財經熱話01/11/2021
奈雪的茶發盈警跌近一成　內地餐飲股憂監管同下挫
財經熱話01/11/2021
【復牌爆升】保利協鑫曾飆逾八成、成交冠主板　專家籲套現保平安
財經熱話01/11/2021
吉利發新股增持極氪　大行唱好仍跌近半成
專訪01/11/2021
【專訪】陶冬：美債收益線亮起加息訊號　美聯儲猝不及防
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【Diva Bonus賞你】Huangjisoo純粹天然潔淨卸妝油

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金