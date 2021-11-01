《本港經濟》第三季ＧＤＰ預估按年增長５﹒４％，遜市場預期

《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布，根據預先估計數字，今年第三季，本地生產總

值較去年同期實質上升５﹒４％，較第二季７﹒６％的升幅放緩，並低於市場預測升５﹒７％。

本地生產總值持續擴張是由於內部及對外需求均維持穩健增長。若按季比較，在第三季經濟實質

上升０﹒１％，升幅亦低於原預測的０﹒６％。



＊按季比較實質上升０﹒１％＊



按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年第三季與上年同期比較實質上升

７％，而第二季的升幅為７﹒２％。政府消費開支繼第二季升３％後，第三季實質升４﹒１％，

第三季本地固定資本形成總額較實質上升１１％，比第二季升幅為２３﹒９％減慢。

同期，貨品出口總額與上年同期比較錄得１４﹒３％的實質升幅，升幅較第二季的

２０﹒５％放緩。貨品進口繼第二季上升２１﹒４％後，第三季實質上升１６﹒５％。第三季服

務輸出升４％，而服務輸入則升６﹒４％。



＊首三季本地生產總值按年擴張７％＊



政府發言人表示，隨著環球經濟活動持續恢復和本地疫情穩定，香港的經濟復甦在第三季更

形穩固。根據預先估計數字，實質本地生產總值繼第二季按年擴張７﹒６％後，在第三季增長

５﹒４％。第三季按年增長較為溫和，主要是因為基數效應以及經濟在上半年表現較預期強勁。

今年首三季合計，實質本地生產總值按年擴張７％。經季節性調整後，實質本地生產總值較上一

季輕微增長０﹒１％。

發言人稱，展望未來，環球經濟復甦應為香港的貨物出口提供進一步支持。然而，疫情的發

展，尤其是更具傳染性的變種病毒的威脅，以及許多經濟體出現供應瓶頸，將繼續為全球經濟前

景帶來下行風險。此外，能源價格急升以及美國和歐洲的通脹壓力偏高，為主要央行貨幣政策的

未來走向帶來不確定性。中美關係和地緣政治局勢的發展也須關注。本地方面，就業和收入情況

改善，加上消費券計劃，在短期內應繼續支持與消費相關行業。政府會密切留意情況。（ｃｌ）

