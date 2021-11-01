【大灣區】陸金所香港：大灣區為金融科技創新的理想試點

《經濟通通訊社１日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）聯營公司陸金所

控股旗下陸金所香港行政總裁蔡華在「香港金融科技周２０２１」表示，在政府的全面支持政策

下，大灣區成為金融科技創新的理想試點。跨境理財通無疑為區內的財富管理市場帶來龐大的市

場及機遇，但個別銀行及金融機構或需要提升金融科技水平，才能適時並全面把握機遇，金融科

技輸出對它們而言，至關重要。

蔡華表示，儘管部分中資銀行與客戶的關係非常穩固，但在理財業務上仍面對不少挑戰，包

括缺乏線上獲客場景、產品選擇少或缺乏吸引力、投資流程斷點以及運營管理自動化程度低等。

他指出，包括陸金所香港在內的金融科技或財富科技公司可以成為銀行的合作夥伴，為後者

的財富管理業務提供一站式金融科技解決方案，例如在技術和運營支援上，在軟件、平台及基礎

建設上提供雲計算技術及服務，協助金融機構提升財富管理的服務效能、並有效地節省運營成本

。



＊未來大灣區的財富管理業務前景樂觀＊



對於未來大灣區的財富管理業務前景，蔡華表示樂觀。大灣區擁有７０００萬居民，去年的

國內生產總值為１﹒７萬億美元，目前區內的海外投資比例僅為２至３％，隨著人民幣逐步國際

化，比例將顯著增加。他相信，大灣區是金融科技創新的理想試驗場，在政府的全面支持政策下

，大灣區將有望見證廣泛的跨境金融科技機會；同時，大灣區從金融科技解決方案的沙盒，轉化

為連接內地與全球財富管理行業的橋樑，對行業至為重要，而內地金融行業參與者亦因而受惠。

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