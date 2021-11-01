【新冠肺炎】入境事務大樓５人涉用假「安心出行」被捕

《經濟通通訊社１日專訊》今早９時４２分，警方在灣仔入境事務大樓拘捕４男１女，使用

虛假的「安心出行」手機應用程式，他們以涉使用虛假文書被捕。

政府規定今日起，所有政府員工及市民進入政府大樓、辦公處所及醫管局設施等地點時，須

掃描「安心出行」二維碼。（ｈｙ）

