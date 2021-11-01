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01/11/2021 14:36

【香港政情】立法會選舉陳學鋒參選港島西，張宇人參選飲食界

　　《經濟通通訊社１日專訊》立法會換屆選舉上周六（３０日）開始提名，投票日為１２月
１９日。民建聯陳學鋒報名參選港島西選舉，同區暫時有區議員方龍飛報名參選。陳學鋒表示，
在完善選舉制度下，選委決定提名時會判斷參選人是否「愛國愛港」，相信所有獲得提名的參選
人都是「愛國愛港的同路人」。他又指自己無見中聯辦，但當選後會拜訪。
　　民建聯陳恒鑌就表示，將報名參選新界西南選舉，他表示不清楚當區有否民主派人士有意參
選，但只要能夠通過候選人資格審查委員會的審核，歡迎公平競爭。

＊張宇人參選飲食界功能組別＊

　　自由黨主席張宇人今早報名參加飲食界功能組別選舉。他表示，已取得約２０個界別選民提
名，選委會每個界別亦有３至４人提名他參選。他又不擔心有競爭對手，對每次競選都不會鬆懈
，形容最終得票亦是反映自己得到多少支持的「成績表」，希望每次都比上次多，反而如果無對
手下自動當選，就無「成績表」可以參考。被問到有否得到中聯辦的「祝福」，張宇人就指，從
來都會考慮業界是否支持。

＊民建聯朱麗玲參選社福界＊

　　民建聯前區議員、註冊社工朱麗玲報名參選立法會社福界選舉。她指在整筆過撥款制度下，
業界資源少、壓力大，但過去代表業界的立法會議員均以政治先行，在爭取業界權益方面「交白
卷」，希望進入議會為業界發聲。被問到社福界過往是民主派票倉，如何評估選情，朱麗玲相信
自己一定會贏，預料議會會出現新格局。（ｈｙ）

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