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01/11/2021 16:59

【企業盈喜】亞州金融（６６２）料年度淨溢利增長不少於４８％

　　《經濟通通訊社１日專訊》亞州金融（００６６２）宣布，截至今年９月底止九個月股東應
佔淨溢利約為５億元，預期截至今年１２月３１日止年度淨溢利將按年增長不少於４８％，去年
１２月３１日止錄得淨溢利約３﹒３８億元。
　　該集團指，淨溢利增長之主因是由於環球股票市場上調，令集團投資證券組合錄得變現及未
變現溢利增長，以及集團於非上市其他全面收益以反映公平價值的股本投資所收取的股息增加。
（ｈｙ）

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