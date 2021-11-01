《小傳日記》阿爺㩒完煤炭又㩒油，保利協鑫復牌升過頭

《小傳日記》魚缸呢幾日都無乜力，陰啲陰啲原來已經連跌五日，合共已經嘔返過千點。今

日跌穿咗二十天線，仲試過穿埋兩萬五，真係唔知會耷到幾時呢？

油價一直維持８０美金樓上，全世界都驚住通脹危機，於是阿爺又再出手，繼上次「左一拳

」限制煤價之後，今次「右一拳」就由國家糧食和物資儲備局宣布開展國家儲備成品油輪換工作

，輪換出庫汽油同柴油用嚟增加市場資源、緩解供應緊張。另外發改委都已經組織中石油及中石

化增加成品油供應。消息令三桶油跣一跣；中石油（００８５７）跌唔夠１巴仙，報３﹒７５銀

；中石化（００３８６）打個和，報３﹒８２銀；中海油（００８８３）跌唔夠１巴仙，報

８﹒５４銀。

另外今日應該係好日，宜復牌，有三隻股都揀喺今日復牌，最觸目莫過於停牌足足七個月嘅

保利協鑫（０３８００），事關４月嗰陣就被當時核數師德勤質疑保利協鑫旗下子公司，同一間

國企就顆粒硅項目訂立１９億人仔嘅工程，當中仲包括５﹒１億人仔嘅預付款。聯交所就要求保

利協鑫自己查清楚同時交代清楚盤數，先可以復牌。今日就講返，事因子公司總經理其實係無權

批准任何超過１億人仔嘅合約，保利協鑫新請嘅法務會計師法務核查之後就解釋今次只係一次性

事件，唔影響整體公司營運，所以今日聯交所就准許公司復牌，一開市即時彈高超過七成，最終

收報報３﹒６銀，升八成有多。其餘兩隻今日復牌嘅分別係百富環球（００３２７）低開高走升

多過７巴仙，報５﹒８銀；雷蛇（０１３３７）都升多過７巴仙，報２﹒１１銀。

繼李寧（２３３１）之後又有藍戰士配股籌旗，比亞迪（１２１１）公布建議配售配售

５０００萬股新Ｈ股，比上禮拜五收市價２９６﹒６銀折讓６﹒９％，新發行股份佔擴大Ｈ股數

目大約４﹒５５％及總發行股份數目約１﹒７２％。集資淨額大約１３７﹒４４億銀，擬用嚟補

充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。比亞迪今日就要跌多過３巴仙，報

２８７﹒２銀。

恒指跌穿咗條廿天線，如果聽日收市都守唔返上去，魚缸之後都可能要稍為向下調整，守得

住都或者有機會反覆向上，請請！





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