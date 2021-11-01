【企業盈喜】利記（６３７）料中期純利介乎６４０萬至９６０萬元

《經濟通通訊社１日專訊》利記（００６３７）預期，截至今年９月底止六個月，錄得純利

介乎６４０萬元至９６０萬元，去年同期純利則為５４０萬元。

該集團指，集團純利增加主要由於產品及服務多元化結合的正面效應、地域多元化及金屬價

格上漲等因素。集團於中期的銷售噸數按年升約６％。（ｈｙ）

