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01/11/2021 11:23

《真知灼見－溫灼培》通脹嚴峻，歐元匯價受壓

　　《真知灼見》歐元區１０月年通脹率大幅攀至４﹒１％（前值為３﹒４％），不單遠高於歐
央行制定的２％通脹目標，更是自該指數於１９９７年開始有統計以來最高水平。在整個通脹數
字中，最有趣地方是通脹數字於上周五（２９日）公布前夕，歐央行行長拉加德於周四（２８日
）才發表講話。當時她指，通脹雖很大機會於明年大部分日子將維持高企，不過她依然深信現時
出現的通脹只會是短暫性，所以認為現在無需大舉收緊貨幣政策。還揚言要見到１９個主要成員
國經濟改善才會加息。
　
　　作為歐央行行長，我們有理由相信在拉加德周四演講時，她理應掌握到周五公布的１０月通
脹數字。倘這假設正確，當拉加德明知歐元區１０月通脹率如此高企，而仍不承認通脹存在，這
是市場最擔心的地方，也是投資者上周五拋歐元的主因。因為通脹是會削弱貨幣本身的購買力。
當通脹已這麼嚴重，但歐央行仍不承認，不盡快去收緊貨幣政策面對，這可視為對歐元極之不利
。歐元作為美元以外最大貨幣，歐元跌解釋了上周五美元升的原因。
　
　　回觀本周市場焦點。本周二（２日），澳央行將率先議息，維持所有貨幣政策不變是意料中
事。重點看是因應其第三季核心年通脹率已攀至２﹒１％水平，較澳央行估計要到２０２３年中
才可達２％水平，早了兩年達標。現關注澳央行會否暗示提早加息時間表。至於聯儲局周三（３
日）議息會，每月削買債金額１００億美元，削按揭抵押債券５０億美元是市場共識。現關注在
加息時間表上聯儲局會否有所提早。至於周四（４日）英倫銀行議息會，加息１５基點是市場共
識，市場關注是加息幅度會否更大。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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