【理財通】東亞聯豐冀理財通產品擴風險類別

理財通正式實施接近兩周，東亞聯豐投資管理業務發展部董事總經理盧穗欣表示，現時理財

通只涵蓋低至中風險的理財產品，故所有股票基金都不合資格，但內地投資者普遍希望理財產品

有更高回報，反映目前理財產品與投資者並不匹配，希望未來可以擴闊產品的風險類別及個人額

度門檻。

盧穗欣接受訪問時稱，各家銀行在理財通實施前已有充分準備，基金公司要做的工作與昔日

分別不大，只需要將低至中風險投資產品放在理財通框架內，對內地投資者來說，理財通南向通

只是開多一個戶口，所以理財通首批客戶大部分都是銀行現有客戶。

「香港散戶一般愛派息的基金，但內地傳統派息基金要支付稅款，加上內地散戶持有基金的

年期相對較短，所以他們傾向買入一些有增長的基金，基金會派息反而不是重點。」

盧穗欣指，現時內地投資者購買理財產品主要經銀行或券商兩大渠道，經銀行認購理財產品

的投資者，風險取向一般較經券商的低，而內地散戶一般對於香港及亞洲股債較有興趣，對環球

基金的興趣反而不大，「港股從來都是內地投資者最有興趣的境外標的」。



＊未來半年處摸索，盼增個人額度＊



東亞聯豐的理財產品除經東亞中國銷售，也會在其他銀行上架。他相信，未來６個月理財通

都處於摸索階段，希望可以將理財產品的風險類別及１００萬元人民幣個人額度的門檻擴闊。《

香港經濟日報》

