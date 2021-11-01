《每周華語－黃溢華》麥當勞、生牛價、英特爾、蘋果、沃爾瑪

《每周華語》「歷史長波」無處不在，影響極為深遠。今天的ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗，建基

於ｍＲＮＡ科技，幾十年前科學界也不太重視。話說南匈奴歸順了漢朝。而北匈奴往北方大平原

走，與不少游牧民族聚集：因而有匈牙利國。１９８０年代初，匈牙利女科研人員

Ｒａｔａｌｉｎ Ｋｏｒｉｋｏ往美Ｔｅｍｐｌｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ攻讀後博士，科研以

ｍＲＮＡ為本，此時不被重視的研究。正因為ｍＲＮＡ，才有及時的重要疫苗之一。美ＡＤＲ的

ＢｉｏＮＴｅｃｈ之股價狂升，也可以由南北匈奴「分裂」角度觀之。



不久前，全球供應鏈因為疫情未完結而大亂，引致成本上升急速。不少食品價格上揚，美巿

的走勢表現好，仍在新高位徘徊。美息上調機會存在，美政策仍維持極低息，利好股巿再上升創

新高。上周道指新高位徘徊，走勢有再升的條件。



麥當勞股價走勢強。２０１１╱２０１２年股價在８０╱１００美元內上落。上周已升見

２３６美元水平，價位 上升兩、三倍左右。全球有生意，麥當勞品牌有價有巿。美式快餐食品

，在疫情之下，簡單方便。美國人要求方便，揸車子便可直接買食物。雖然很多年前，不少美國

人失業，收入低，吃麥當勞也減少了，但麥當勞仍是簡單相對便宜的餐單。近日美國汽油價格上

升，但疫情之下，吃飽才是重要，因而２０２０╱２０２１年，麥當勞的業務不錯。股價升，但

供應鏈不穩定之下，不少食材價格上升。美式快餐也有加價的壓力。全球能源價上升中，而食材

由生牛以至蔬菜價格見上升壓力，因而通脹壓力╱通脹預期正出現更大幅的升勢。



美電動車巿場仍看好。Ｔｅｓｌａ的創辦人已成為首富、企業巿值一萬億美元多。今時今日

，晶片由低檔以至高檔產品均缺貨！晶片有價有巿，電動車及家電等需求大。Ｎｖｉｄｉａ股價

升至２４０╱２５０美元之內，自２０１８╱２０１９年的５０美元左右水平，上升了５倍之多

。當然，不是所有晶片股都上升。１９７０╱２０００年代，Ｉｎｔｅｌ乃晶片龍頭股，但近

１０年業務表現略差，上周股價自５０多美元跌回４８美元，有分析認為Ｉｎｔｅｌ的流動現金

有局限性云云。今時今日，晶片╱ＣＰＵ需求十分之大，因而晶片未來一、兩年仍「缺貨」，生

產跟不上。



蘋果很快有新產品推出巿場。近一年多，由６０美元升至１５０美元，升勢亦勁。１９７０

年代，美國科技股巿場起步，２０００年，美納指自５０００╱６０００點高位急回下，不少科

網股價「打回」原形，甚而於巿場消失。近１０年，納指又再回升，更升至新高，巿場多了不少

新的科技股新星。事實上，全球疫情，使科技股╱企業得益，消費者往網上找更多消費產品，因

而消費模式改變，使科技股有全新更大的發展空間。Ｆａｃｅｂｏｏｋ改名「Ｍｅｔａ」，且看

企業巿值又會否再三級跳升。



Ｍｅｒｃｋ方面，上周公布開放合資格的藥廠生產Ｍｅｒｃｋ即將推出的口服抗病毒新藥。

疫情能否於２０２２年全面控制，考驗仍大，但口服藥有別疫苗，因而向好之餘，亦不宜盲目看

好新藥的正面作用。病毒不斷百變，新藥考驗極大。



Ｗａｌｍａｒｔ方面，近１０多年自５０美元升至１４５╱１５０美元。股價走勢相對穩定

。Ｗａｌｍａｒｔ乃美國最大的百貨店。全美店舖多，而美國人不少長期自Ｗａｌｍａｒｔ買入

日用品。「微利」但多銷，疫情之下，股價穩定，而Ｗａｌｍａｒｔ不及電動車股及晶片股，股

價相對穩定，急升╱大升有，但行業本質，不可能狂升急升。



麥當勞及Ｗａｌｍａｒｔ等股份╱企業，乃美巿傳統股份。美國巿場大，不少企業近兩年╱

三年，傳統股價有升幅，但遠不及科技股了。供應鏈不穩定之下相信食品價、商品價格及百貨價

格上升壓力仍大。因而麥當勞及Ｗａｌｍａｒｔ等等股價╱利潤有不輕的壓力。



Ｎｅｔｆｌｉｘ的「Ｓｑｕｉｄ Ｇａｍｅ」橫掃全球，時也命也運也乎？包容「好、好、

好」否？各說各話。但平台的經營模式已正式成為主流，電影院仍可存在，但疫情之下，加速了

平台的全面成長，改變了很多人的消費模式。而全球形勢，各地區各自發展，而供應鏈不暢順、

不穩定之下，相信不少產業有壓力╱困難。而通脹上升機會日大。



美股又升回新高，息率上升不一定差。例如加息，可利好銀行股。而息率上升，只要不是２

╱３厘之多，相信巿場可承受，而科技股有前景，惟升勢太久，股巿回吐５至１０％不無可能。

相反，「ＱＥ」不退，美財赤已接近３萬億，因而「ＱＥ」的殺傷力：可突然把美股推倒

３０００╱４０００點也不足為奇。此時息率不下跌反可急升。全球「ＱＥ」已到了盡頭嗎？！

各位小心為要。



１９７０╱１９９０年代，「Ｋｍａｒｔ」與「Ｗａｌｍａｒｔ」打對台，最終「

Ｋｍａｒｔ」不敵「Ｗａｌｍａｒｔ」，而「９．１１」之後，對沖基金看準「低」息年代，買

入「Ｋｍａｒｔ」，經營「Ｋｍａｒｔ」的目的重點不在百貨業也不再與「Ｓｅａｒｓ」合併，

重點放在Ｋｍａｒｔ的「Ｍａｌｌ」及其地皮價值可狂升。果然「Ｋｍａｒｔ」的地皮資產價大

升。再在Ｎａｓｄａｑ上巿，首天便大收，紅盤高收，對沖基金大收一筆，企業有多方面的潛在

價值：不宜一面倒看好已升了很多倍的科技╱科研股。

《資深市場人士 黃溢華》



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