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01/11/2021 09:12

《地產人眼－盧展豪》酒店轉型共居，難長遠發展

　　《地產人眼》疫情重擊香港的旅遊和酒店業，旅客因封關未能到港，令整個酒店業幾近完全
癱瘓，當中對中價酒店的打擊尤甚。生意慘淡下，有酒店業主寧可止蝕離場，其中油麻地彌敦道
Ｃａｓａ酒店全幢，獲外資財團洽購，並計劃改變用途，轉為發展共居作收租。部分酒店呎價受
疫情影響仍在低水，這是購入酒店投資的好時機，但經營酒店成本高昂，又沒有旅客租住，若改
為共居亦不失為「養命」良策。
　
　　危中有機，當大家看淡本地酒店業前景，有財團逆市而行，趁低吸納購入酒店，再轉型為共
居。除了有外資基金出價６﹒５億元洽購Ｃａｓａ酒店，早前尖沙咀寶勒巷晉逸精品酒店亦獲外
資基金以９﹒８億元購入全幢。此外，Ｗｅａｖｅ集團本已營運多幢共居項目，亦於本年中以
３﹒８億元購入土瓜灣譚公道１０３至１０７號酒店，均是轉營共居。
　
　　共居文化在歐美流行，但因文化差異，在港仍屬新鮮事。惟港人住房需求殷切，尤其年輕一
族難以「上車」，共居也許是他們的一個另類選擇，他們亦可以藉此認識不同界別的朋友，體驗
共享生活文化。可是，在經營角度方面，營運酒店或共居需要大量人手，處理客服、房間清潔、
系統維護，及定期維修保養等，成本不菲。
　
　　此外，共居會涉及更棘手的租約問題，租金需為年輕人可負擔的水平，金額不能太高，與酒
店的房價因應市場需求而調整不同，更怕遇上租霸。筆者認為，在旅行時入住青年旅館是過癮體
驗，但要長期與陌生人共同生活，容易因生活習慣的不同引起衝突，並不適合所有人，相信亦較
難在港普及。因此，相信於香港與內地通關後，隨著旅客增加，不少由酒店改營的共居，很可能
在看到市場前景後，重新經營酒店。《美聯工商舖行政總裁（工商舖）　盧展豪》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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