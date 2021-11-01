《容我世說－張翠容》禍不單行：當氣候變遷遇上世紀疫情

《容我世說》去年受疫情影響的第２６屆聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ２６），延至今年舉

行，而今天終於揭開為期十二天會議的序幕。還記得前年瑞典環保少女格蕾塔．桑柏格

（Ｇｒｅｔａ Ｔｈｕｎｂｅｒｇ）在聯合國氣候行動峰會上，以「Ｈｏｗ ｄａｒｅ ｙｏｕ

」來挑戰全球領袖的氣候政策，令大家留下深刻的印象。今年她不僅關注氣候，還關注疫苗不平

等現象，這和氣候變遷如何為國與國之間帶來不平等問題，同樣成為全球的燃眉之急。



事實上，今次氣候大會乃是在全球疫苗分配嚴重不平等陰影下舉行的。我們可以想像，在會

議上，當富裕國家要求後發國家做出重大承諾，以應對氣候變化時，這是何等的虛偽！根據不少

報告，大多數的溫室氣體，發達國家應負上大部分責任。就以美國為例，其人口佔全世界約５％

，但溫室氣體的貢獻便有約２０％；再進一步看，佔世界一成人口的富裕國家，他們即貢獻了接

近全球一半的碳排放。可是，低收入窮國加起來，也不過貢獻約１０％。



那麼，誰更應節能減碳？但受到氣候變遷惡果最大衝擊的反之是窮國。同樣的一噸碳，對於

歐美人而言，可能只是在生活上多一點享受，可是，對於貧窮國家來說，排碳卻是擺脫貧窮的基

本條件。近年遂有人提出「氣候正義」，用這個角度來理解氣候變遷和不平等現象，以此尋找解

決之道。



可是，屋漏更偏逢連夜雨。現在後發國家面對的是雙重危機，從氣候到疫症，他們的經濟雪

上加霜。因此，在ＣＯＰ２６大會現場外，有大批抗議人士除高喊「氣候正義」，也在高喊「疫

苗正義」，大國領袖應同時正視全球疫苗的不平等分配現象。



根據Ａｉｒｆｉｎｉｔｙ最新報告，到了今年年底，西方國家的疫苗庫存量可能達到１２億

劑，其中１０億６千萬劑未指定用於捐贈。世界衛生組織也指出，全球有關疫苗數目超過５０億

劑，其中約７５％的疫苗接種集中在１０個國家，至於低收入國家，絕大多數人仍未接種疫苗，

非洲的疫苗接種率更低至２％。富裕國家承諾幫助較貧窮國家接種疫苗，遲遲不見他們積極兌現

。



更甚者，正當全球目前處於生死猶關的新冠肺炎大流行，富裕國家的大藥廠卻仍高舉專利特

權，令到貧窮國家未能生產急需的新冠病毒疫苗。人權組織「公民」（Ｐｕｂｌｉｃ

Ｃｉｔｉｚｅｎ）更披露，輝瑞為了嚴格控制ＢＮＴ疫苗供應，竟向發展中國家開出不平等及嚴

苛疫苗訂購合約，這包括買方政府不得接受他國捐贈ＢＮＴ，或在未經輝瑞許可下，不得從其他

國家購買ＢＮＴ。有關政府也不得把買來的ＢＮＴ捐給、出口或運送到其他國家。這樣的霸權，

只會深化疫苗的不平等分配。



若不制約疫苗霸權，不督促富國對窮國捐贈疫苗的承諾，那就像不受控的氣候變遷，令全球

都變得不安全。《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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