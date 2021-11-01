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01/11/2021 09:00

《容我世說－張翠容》禍不單行：當氣候變遷遇上世紀疫情

　　《容我世說》去年受疫情影響的第２６屆聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ２６），延至今年舉
行，而今天終於揭開為期十二天會議的序幕。還記得前年瑞典環保少女格蕾塔．桑柏格
（Ｇｒｅｔａ　Ｔｈｕｎｂｅｒｇ）在聯合國氣候行動峰會上，以「Ｈｏｗ　ｄａｒｅ　ｙｏｕ
」來挑戰全球領袖的氣候政策，令大家留下深刻的印象。今年她不僅關注氣候，還關注疫苗不平
等現象，這和氣候變遷如何為國與國之間帶來不平等問題，同樣成為全球的燃眉之急。
　
　　事實上，今次氣候大會乃是在全球疫苗分配嚴重不平等陰影下舉行的。我們可以想像，在會
議上，當富裕國家要求後發國家做出重大承諾，以應對氣候變化時，這是何等的虛偽！根據不少
報告，大多數的溫室氣體，發達國家應負上大部分責任。就以美國為例，其人口佔全世界約５％
，但溫室氣體的貢獻便有約２０％；再進一步看，佔世界一成人口的富裕國家，他們即貢獻了接
近全球一半的碳排放。可是，低收入窮國加起來，也不過貢獻約１０％。
　
　　那麼，誰更應節能減碳？但受到氣候變遷惡果最大衝擊的反之是窮國。同樣的一噸碳，對於
歐美人而言，可能只是在生活上多一點享受，可是，對於貧窮國家來說，排碳卻是擺脫貧窮的基
本條件。近年遂有人提出「氣候正義」，用這個角度來理解氣候變遷和不平等現象，以此尋找解
決之道。
　
　　可是，屋漏更偏逢連夜雨。現在後發國家面對的是雙重危機，從氣候到疫症，他們的經濟雪
上加霜。因此，在ＣＯＰ２６大會現場外，有大批抗議人士除高喊「氣候正義」，也在高喊「疫
苗正義」，大國領袖應同時正視全球疫苗的不平等分配現象。
　
　　根據Ａｉｒｆｉｎｉｔｙ最新報告，到了今年年底，西方國家的疫苗庫存量可能達到１２億
劑，其中１０億６千萬劑未指定用於捐贈。世界衛生組織也指出，全球有關疫苗數目超過５０億
劑，其中約７５％的疫苗接種集中在１０個國家，至於低收入國家，絕大多數人仍未接種疫苗，
非洲的疫苗接種率更低至２％。富裕國家承諾幫助較貧窮國家接種疫苗，遲遲不見他們積極兌現

　
　　更甚者，正當全球目前處於生死猶關的新冠肺炎大流行，富裕國家的大藥廠卻仍高舉專利特
權，令到貧窮國家未能生產急需的新冠病毒疫苗。人權組織「公民」（Ｐｕｂｌｉｃ　
Ｃｉｔｉｚｅｎ）更披露，輝瑞為了嚴格控制ＢＮＴ疫苗供應，竟向發展中國家開出不平等及嚴
苛疫苗訂購合約，這包括買方政府不得接受他國捐贈ＢＮＴ，或在未經輝瑞許可下，不得從其他
國家購買ＢＮＴ。有關政府也不得把買來的ＢＮＴ捐給、出口或運送到其他國家。這樣的霸權，
只會深化疫苗的不平等分配。
　
　　若不制約疫苗霸權，不督促富國對窮國捐贈疫苗的承諾，那就像不受控的氣候變遷，令全球
都變得不安全。《資深新聞工作者╱戰地記者　張翠容》

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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