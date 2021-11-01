《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：北交所制度規則完備只待鳴鑼

《經濟通通訊社１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平繼續出席二十國集團領導人第十六次峰會

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國家主席習近平昨晚在北京繼續以視頻方式出席二十國集團領導人第十六次峰會，重點闡述對氣

候變化、能源、可持續發展等問題的看法。



制度規則基本完備，北交所只待鳴鑼開市

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中證監和北交所於周六相繼發布一系列規章、規範性文件及業務規則，意味著深化新三板改革、

設立北交所主要制度規則基本完備。這些制度規則均將於１１月１５日起施行。



經濟增長有韌性有支撐

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國家統計局昨日公布，受電力供應仍然緊張、部分原材料價格高位上漲等因素影響，１０月中國

製造業採購經理指數（ＰＭＩ）降至４９﹒２％。專家認為，雖然當前經濟有下行壓力，但從高

技術和裝備製造業等行業來看，經濟發展保持強大韌性。





《上海證券報》



習近平繼續出席二十國集團領導人第十六次峰會

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國家主席習近平昨晚在北京繼續以視頻方式出席二十國集團領導人第十六次峰會，重點闡述對氣

候變化、能源、可持續發展等問題的看法。



《求是》雜誌發表習近平重要文章

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今日出版的第２１期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的重要文章《堅定理想信念，補足精神

之鈣》。文章強調，理想信念就是共產黨人精神上的「鈣」，沒有理想信念，精神上就會「缺鈣

」，就會得「軟骨病」。



中證監發布北交所主要制度規則

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深化新三板改革、設立北京證券交易所的一系列主要制度規則周六晚間正式發布，並將自１１月

１５日起正式實施。專家分析稱，１１月１５日北交所主要制度實施後，北交所原則上將具備開

市條件。





《證券時報》



習近平繼續出席二十國集團領導人第十六次峰會

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國家主席習近平昨晚在北京繼續以視頻方式出席二十國集團領導人第十六次峰會，重點闡述對氣

候變化、能源、可持續發展等問題的看法。



北交所主要規則基本配齊，開市時間萬眾期待

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中證監和北交所周六發布主要制度規則，包括北交所發行上市、再融資、持續監管規章以及上市

與審核４件基本業務規則及６件配套細則和指引，涵蓋了發行融資、信息披露、公司治理、監督

管理等方面。



資本市場跑出「北交所速度」

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北交所開市時間越來越近，過去這個周末，北交所制度規則基本到位，相信不久的將來，待一切

就緒後即可鳴鑼開市。時不我待，資本市場改革的步伐日新月異。（ｌｃ）

