【聚焦人幣】人幣中間價貶２８５點子創近兩周低，報６﹒４１９２

《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１９２，較

上個交易日跌２８５點子，創１０月１９日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒３９０７。

本周美國聯邦儲備局、英倫銀行、澳洲央行都將召開政策會議，歐元下跌推動美匯指數上周

五反彈０﹒８％，報９４﹒１０２，創下６月以來最大單日漲幅。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒４１９２ ＋２８５﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４１８４ －４５９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒６２０７ －４４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８２５２ ＋３５﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒７８３３ －３１３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒８２４９ ＋１３２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒６０４０ ＋１０３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７５５９ ＋３１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒００７４ －２４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１８３９ ＋９６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４５８ －２９﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒０５９２ ＋６９３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７２２ ＋３２﹒００

１人民幣╱韓元 １８３﹒０５００ －１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

