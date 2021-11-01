【聚焦人幣】人幣中間價貶２８５點子創近兩周低，報６﹒４１９２

《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１９２，較
上個交易日跌２８５點子，創１０月１９日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒３９０７。
本周美國聯邦儲備局、英倫銀行、澳洲央行都將召開政策會議，歐元下跌推動美匯指數上周
五反彈０﹒８％，報９４﹒１０２，創下６月以來最大單日漲幅。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒４１９２ ＋２８５﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒４１８４ －４５９﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒６２０７ －４４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８２５２ ＋３５﹒３０
１英鎊╱人民幣 ８﹒７８３３ －３１３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒８２４９ ＋１３２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒６０４０ ＋１０３﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７５５９ ＋３１﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒００７４ －２４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１８３９ ＋９６﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４５８ －２９﹒９０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒０５９２ ＋６９３﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７２２ ＋３２﹒００
１人民幣╱韓元 １８３﹒０５００ －１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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