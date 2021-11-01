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01/11/2021 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶２８５點子創近兩周低，報６﹒４１９２

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１９２，較
上個交易日跌２８５點子，創１０月１９日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒３９０７。
　　本周美國聯邦儲備局、英倫銀行、澳洲央行都將召開政策會議，歐元下跌推動美匯指數上周
五反彈０﹒８％，報９４﹒１０２，創下６月以來最大單日漲幅。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒４１９２　＋２８５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４１８４　－４５９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒６２０７　　－４４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８２５２　　＋３５﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７８３３　－３１３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒８２４９　＋１３２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒６０４０　＋１０３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７５５９　　＋３１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒００７４　　－２４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１８３９　　＋９６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４５８　　－２９﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒０５９２　＋６９３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３７２２　　＋３２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８３﹒０５００　　　－１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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