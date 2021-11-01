《鍾之日記》香江魚缸五連跌，保利協鑫復牌飆

《鍾之日記》１１月１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



１１月首個交易日，兩地魚缸齊齊跌。中國１０月官方及民間製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）背馳，在電力供應仍然緊張、部分原材料價格高位上漲以及疫情防控等多重因素影響

下，１０月官方製造業ＰＭＩ續降至２０個月低點的４９﹒２，連續兩個月處於收縮區間，且低

於市場預期，不過１０月財新中國製造業ＰＭＩ卻錄得５０﹒６，較９月回升０﹒６個百分點，

重回擴張區間，更高於市場預期。

數據打架，滬深股市亦好淡爭持，滬綜指半日小升全日小跌，收軟０﹒０８％，報

３５４４﹒４８點。交投急增，兩市全日成交１２２３２億元，按日增長７﹒４％，刷新逾一個

月新高。

市場擔心內地新冠疫情重燃，國家衛健委公布昨日（３１日）全國新增本土病例５９例，分

布在黑龍江、甘肅１、河北、內蒙古、寧夏、浙江、江西、山東等省份。北京東城、昌平兩區電

影院宣布暫停營業，而上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮今明關閉。

香江魚缸１１月開局挫逾兩百點，連跌５日累挫９７７點或３﹒７％。恒指低開１０８點，

報２５２６８，最多挫４０４點，跌穿２５０００點，見２４９７２點全日低，收市跌２２２點

或０﹒８８％，報２５１５４，成交１３５０﹒９億元。折讓近７％配股的比亞迪

（０１２１１），低收３﹒２％報２８７元。比亞迪電子（００２８５）破底低見２２﹒１元後

，股價倒升近５﹒６％，收報２４﹒４５元。



＊保利協鑫終復牌，股價暴升八成＊



令股民黯然神傷的保利協鑫（０３８００），在停牌７個月後終於宣布恢復所有復牌條件，

今日復牌。保利協鑫今年４月因未有按時披露年度業績，結果無奈停牌，震撼港股市場，而問到

保利協鑫的停牌原因，公司當時解釋是因為一項１９億元人幣的採建合約遭前核數師德勤質疑商

業合理性，如今保利協鑫核數師轉為國富浩華，有關業績也已在港交所公布。

值得留意的是，國富浩華由本港財政司司長陳茂波有份創立，但該行曾經拒絕美國上市公司

會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）要求，轉交一家在美國上市中國公司的審計文件，遭ＰＣＡＯＢ

禁止再為美國公司核數。

在保利協鑫停牌期間，中國強力推進碳排放政策，加上多晶硅價格上升，令公司價值大追落

後，股民不用「坐艇」，股價全日大升８１﹒８％，報３﹒６元。



＊快手換帥未獲撐，股價續挫失１００元＊



快手（０１０２４）公告兩名創辦人職位更改，宿華不再出任快手首席執行官，但繼續擔任

董事長、執行董事，而快手另一位聯合創辦人、執行董事兼首席產品官程一笑將接手首席執官職

位，由１０月２８日生效。快手表示，宿華職位變更允許他有更多時間專注於制定集團的長期戰

略及探索新方向。

快手管理層職位調整，有內媒揭背後原因是因為快手大股東對這兩年用戶增長數據不滿意，

更傾向於嘗試做社區營運。據悉快手應用的平均日活躍用戶在贊助春晚後突破３億，但隨後一直

在３億上下波動，並未有明顯增長，這成為快手高層的焦慮。

惟ＣＥＯ換人的消息亦未能振奮股價，快手連跌４日，今日收報９９﹒９元挫３﹒５％，再

失守１００元。

「ＡＴＭＸ」今日全線走低，騰訊（００７００）挫２﹒４％，阿里（０９９８８）跌

２﹒２％，京東集團（０９６１８）軟１﹒３％，美團（０３６９０）跌０﹒８％。



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