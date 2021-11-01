【新冠肺炎】北京東城、昌平兩區電影院暫停營業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》北京市東城區、昌平區發布通知，東城區的
電影院、密室逃脫、網吧等娛樂場所從１０月３１日起暫停營業、昌平區１１月１日起影院暫停
營業。此前，西城區的電影院已經暫停營業。
北京近期累計報告本土病例３０例，１０月３１日無新增本土確診病例、疑似病例和無症狀
感染者。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話29/10/2021
香港奧運代表出席開市儀式 港交所慈善基金捐50萬元予奧夢成真
|中國故事29/10/2021
《神州經脈》中美放話緩和關係 房企頻套現還債 滬指全周跌1%
|財經熱話29/10/2021
【月結－再現曙光】科技金融及內房股見底反彈，十月反彈801點
|財經熱話29/10/2021
《股市一周》科技內房回吐恒指全周跌749點，惟電動車酒股落鑊
|財經熱話29/10/2021
《內銀之選》郵儲行季績勝預期飆半成 瑞信看7.4元
|財經熱話29/10/2021
【油股業績】中海油跑贏其餘兩桶油 惟專家籲一併減持！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰