【新冠肺炎】北京東城、昌平兩區電影院暫停營業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》北京市東城區、昌平區發布通知，東城區的

電影院、密室逃脫、網吧等娛樂場所從１０月３１日起暫停營業、昌平區１１月１日起影院暫停

營業。此前，西城區的電影院已經暫停營業。

北京近期累計報告本土病例３０例，１０月３１日無新增本土確診病例、疑似病例和無症狀

感染者。

