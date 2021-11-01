【北交所】北交所主要制度規則１５日起實施，漲跌幅限制為３０％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》中證監和北交所１０月３０日相繼發布一系

列規章、規範性文件及業務規則，意味著深化新三板改革、設立北交所主要制度規則基本完備。

這些制度規則均將於１１月１５日起施行，北交所原則上將具備開市條件。

根據規則，個人投資者打新及交易，需滿足「５０萬元＋２年證券投資經驗」，個人投資者

開戶需簽署風險揭示書；實行連續競價交易，漲跌幅限制為３０％；新股上市首日不設漲跌幅限

制，首次上漲或下跌達到或超過３０％、６０％時臨時停牌１０分鍾；大宗交易為單筆申報數量

不低於１０萬股，或交易金額不低於１００萬元；打新申購需全額繳付資金。



＊就北交所上市公司轉板安排公開徵求意見＊



中證監發布北交所發行上市、再融資、持續監管三件規章以及相關的十一件規範性文件，配

套修改了非上市公眾公司監管兩件規章，制定了掛牌公司定向發行可轉債兩件內容與格式准則，

並就北交所上市公司轉板安排公開徵求意見。

北交所發布上市與審核四件基本業務規則及六件配套細則和指引，上述制度及規則均於

２０２１年１１月１５日起實施。北交所此次發布的業務規則包括了公開發行並上市、上市公司

融資併購、上市公司持續監管等多方面內容。其中，公開發行並上市方面，總體平移精選層關於

盈利能力、成長性、市場認可度、研發能力等晉層標準作為上市條件，保持包容性和精準性。同

時，落實註冊制試點要求，明確了交易所審核與證監會註冊的銜接分工，組建上市委員會，充分

發揮專業把關作用。發行承銷制度保留詢價、直接定價等多樣化發行定價方式；同時對餘股配售

進行優化調整，由「按時間優先」調整為「按申購數量優先，數量相同的時間優先」，緩解投資

者集中申購壓力；強化報價行為監管，維護發行市場秩序。



＊明確上市負面清單中未按期披露定期報告的影響期要求＊



上市公司持續監管方面，制度要求與現行上市公司主要監管安排接軌，不再實行主辦券商制

度，由保薦機構履行規定期限的持續督導；同時充分考慮創新型中小企業的經營特點和發展規律

，強化公司自治和市場約束。相較於此前的徵求意見稿，此次發布的上市規則主要有四方面調整

：一是明確上市負面清單中未按期披露定期報告的影響期要求，即申報前３６個月內未按規定披

露年度報告、中期報告的，不得在北交所發行上市。

二是進一步壓實保薦機構責任，適當延長保薦機構持續督導期，發行上市和再融資的持續督

導期延長至３年和２年。

三是保持制度延續性，明確新三板掛牌期間依法實施的股權激勵可在北交所上市後繼續實施

，限售、行權等安排保持不變。

四是為防止公司通過披露不可信的財務報告規避財務類強制退市，在保持財務類退市指標總

體不交叉適用的前提下，對審計報告類型適當從嚴要求。

北交所自９月２日宣布設立之後，９月３日註冊成立，９月５日就上市╱交易╱會員管理規

則公開徵求意見，９月１０日就公開發行並上市、上市公司再融資和重大資產重組審核規則公開

徵求意見，９月１７日發布投資者適當性管理辦法，９月２５日完成第一次全網測試，１０月９

日完成第二次全網測試，並將於１１月１５日開始施行各項基礎制度，新三板精選層超過６９家

公司未來將全部平移進入北交所，目前已有８家公募上報以「北交所」命名的主題基金，包括萬

家基金、匯添富基金、嘉實基金、大成基金、華夏基金、易方達基金、南方基金、廣發基金。

