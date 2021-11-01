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01/11/2021 09:19

【北交所】新三板精選層６８家公司中６６家實現盈利

　　《經濟通通訊社１日專訊》新三板精選層三季報披露於上周五（２９日）收官，６８家精選
層公司中６６家實現盈利，僅２家虧損。
　　數據顯示，精選層６８家公司前三季度共計實現營收４０６﹒１２億元（人民幣．下同），
淨利潤４４﹒３４億元。其中，６６家公司實現盈利，４５家歸母淨利潤在３０００萬元以上，
佔比為６８﹒１８％；８家歸母淨利潤超過１億元。「市值一哥」貝特瑞新能源材料同時也是「
盈利王」，歸母淨利潤達到１０﹒９０億元，遙遙領先於其他精選層公司，並以２０７﹒９１％
的淨利同比增長率高居榜首。
　　隨著北交所開市漸行漸近，精選層公司的三季報顯示，部分公司的十大流通股東中，出現了
券商、公募、私募新進和加倉的身影。其中，連城數控的三季報顯示，中金公司（０３９０８）
（滬：６０１９９５）在三季度新進成為其第六大股東，持股數量為８０５萬股，佔比為
３﹒４９％；中金公司還在三季度新進為萬通液壓的第九大股東，持股數量為６８﹒４４萬股。
長虹能源的十大股東中則券商雲集，首創證券新進成為其第十大股東，持股數量為４０﹒２７萬
股，而紅塔證券（滬：６０１２３６）和江海證券兩家券商則大幅增持其股票，其中紅塔證券增
倉後持股數量為９０﹒４１萬股，持股比例為１﹒１１％，成為其第二大股東。（ｌｃ）

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