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01/11/2021 09:11

【大國博弈】中美外長羅馬會面，王毅：台灣問題是中美最敏感問題

　　《經濟通通訊社１日專訊》國務委員兼外長王毅與美國國務卿布林肯，趁在意大利羅馬出席
二十國集團峰會期間會面。王毅指出，台灣問題是中美之間最敏感的問題，一旦處理失誤，將對
中美關係造成顛覆性、全局性破壞。最近一段時間，台海局勢再次緊張，美方多次稱是中國改變
現狀所造成，完全不是事實，而是對國際社會的嚴重誤導。王毅強調，台灣問題的真正現狀是中
國只有一個，台灣是中國一部分，大陸和台灣同屬一個國家。歷史經驗已經多次證明，任何對這
一現狀的改變，都將嚴重損害台海穩定，甚至製造台海危機。
　　王毅指出，當前台海局勢的癥結，是因為台灣當局屢屢試圖突破一中框架，而美方對台獨勢
力的縱容支持也難辭其咎。制止台獨傾向的發展，就是維護台海和平。中方奉勸美方意識到台獨
的嚴重危害，要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策，履行對中方所作的承諾，而
不是背信棄義，要將一中政策真正落實到行動上，而不是說一套做一套。王毅亦就美方損害中方
正當權益的各類問題表明中方嚴正關切。
　　王毅表示，願同布林肯建立經常性聯繫，就如何管控雙方分歧、妥善解決出現的問題及時、
坦誠地交換意見，以避免誤判，探索合作。中美兩國必須相互尊重、平等相待，當務之急是，雙
方要切實把兩國元首的共識落到實處，並為下階段的交往做好政治準備，提供必要條件。他還指
出，美方將９００多個中國實體和個人列入各種單邊制裁清單，嚴重破壞了中美之間的正常交往
。美方還在全球范圍拼湊打壓中國的各類小圈子，甚至對很多中小國家施加壓力。中方對這些做
法「明確反對」。

＊布林肯提出關注台海局勢＊

　　美國國務院官員在會後形容，會面氣氛坦誠、具建設性及富有成效，布林肯在會上明確表示
，華府並無改變一個中國政策，但指中方在台灣海峽的行動，加劇兩岸緊張局勢，反對北京採取
單方面行動改變現狀，並表示美國希望能負責任地管理美中兩大經濟體之間的激烈競爭。
　　官員又指，中美雙方都承認維持開放的溝通渠道至關重要，但未有談及中國近期測試高超音
速武器的事。雙方還就氣侯變化、能源供應、伊朗核、朝鮮半島局勢、緬甸、阿富汗等重要議題
交換意見，願就應對全球挑戰保持對話。（ｄｗ）

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