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01/11/2021 09:17

【新冠肺炎】全國昨新增本土確診５９宗，黑龍江爆發佔２７例

　　《經濟通通訊社１日專訊》國家衛健委公布，昨日（３１日）全國報告新增確診病例９２例
。其中，本土病例５９例（黑龍江２７例，其中黑河市２５例、哈爾濱市２例；甘肅１０例，其
中蘭州市５例、天水市５例；河北９例，其中石家莊市７例、保定市２例；內蒙古６例，其中阿
拉善盟５例、錫林郭勒盟１例；寧夏３例，均在銀川市；浙江１例，在杭州市；江西１例，在九
江市；山東１例，在日照市；青海１例，在西寧市），含３例由無症狀感染者轉為確診病例（均
在河北）。境外輸入病例３３例，含１２例由無症狀感染者轉為確診病例；無新增死亡病例。新
增疑似病例１例，為境外輸入病例（在上海）。
　　當日新增治愈出院病例３７例，解除醫學觀察的密切接觸者３７１７人，重症病例與前一日
持平。境外輸入現有確診病例３８６例（無重症病例），現有疑似病例５例。累計確診病例
９６３７例，累計治愈出院病例９２５１例，無死亡病例。
　　截至昨日，全國現有確診病例８６９例（其中重症病例３３例），累計治愈出院病例
９１７３８例，累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９７２４３例，現有疑似病例５例
。累計追蹤到密切接觸者１２５５６９１人，尚在醫學觀察的密切接觸者４１５４８人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８８３５例。其中，香港特別行政區１２３４６例（出
院１２０３４例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院７３例），台灣地區
１６４１２例（出院１３７４２例，死亡８４７例）。

＊新增２４宗無症狀感染＊

　　與此同時，昨日全國報告新增無症狀感染者２４例，其中境外輸入１７例，本土７例（江西
４例，均在上饒市；雲南３例，均在德宏傣族景頗族自治州）；當日轉為確診病例１５例（境外
輸入１２例）；當日解除醫學觀察１０例（境外輸入９例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者
３９８例（境外輸入３５１例）。（ｗｌ）

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