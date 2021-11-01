《經濟通通訊社１日專訊》中國商務部部長王文濤今日（１日）致信新西蘭貿易與出口增長
部長奧康納，代表中方向《數字經濟夥伴關係協定》（ＤＥＰＡ）保存方新西蘭正式提出申請加
入ＤＥＰＡ。
商務部表示，申請加入ＤＥＰＡ，符合中國進一步深化國內改革和擴大高水平對外開放的方
向，有助於中國在新發展格局下與各成員加強數字經濟領域合作、促進創新和可持續發展。下一
步，中方將按照ＤＥＰＡ有關程序，和各成員開展後續工作。（ｄｗ）
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01/11/2021 11:46
【擴大開放】中方正式提出申請加入《數字經濟夥伴關係協定》
《經濟通通訊社１日專訊》中國商務部部長王文濤今日（１日）致信新西蘭貿易與出口增長
部長奧康納，代表中方向《數字經濟夥伴關係協定》（ＤＥＰＡ）保存方新西蘭正式提出申請加
入ＤＥＰＡ。
商務部表示，申請加入ＤＥＰＡ，符合中國進一步深化國內改革和擴大高水平對外開放的方
向，有助於中國在新發展格局下與各成員加強數字經濟領域合作、促進創新和可持續發展。下一
步，中方將按照ＤＥＰＡ有關程序，和各成員開展後續工作。（ｄｗ）
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