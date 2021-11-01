  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/11/2021 11:46

【擴大開放】中方正式提出申請加入《數字經濟夥伴關係協定》

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國商務部部長王文濤今日（１日）致信新西蘭貿易與出口增長
部長奧康納，代表中方向《數字經濟夥伴關係協定》（ＤＥＰＡ）保存方新西蘭正式提出申請加
入ＤＥＰＡ。
　　商務部表示，申請加入ＤＥＰＡ，符合中國進一步深化國內改革和擴大高水平對外開放的方
向，有助於中國在新發展格局下與各成員加強數字經濟領域合作、促進創新和可持續發展。下一
步，中方將按照ＤＥＰＡ有關程序，和各成員開展後續工作。（ｄｗ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/11/2021
比亞迪配股抽水137億元曾跌半成　溫傑：消除不明朗因素
開市Good Morning01/11/2021
溫傑：比亞迪配股消除不明朗因素　上季績佳或上調買入價
財經熱話01/11/2021
【陶觀天下】收益曲線趨平緩　英加央行開先例
財經熱話29/10/2021
香港奧運代表出席開市儀式　港交所慈善基金捐50萬元予奧夢成真
中國故事29/10/2021
《神州經脈》中美放話緩和關係　房企頻套現還債　滬指全周跌1%
財經熱話29/10/2021
【月結－再現曙光】科技金融及內房股見底反彈，十月反彈801點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金