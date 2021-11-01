【擴大開放】中方正式提出申請加入《數字經濟夥伴關係協定》

《經濟通通訊社１日專訊》中國商務部部長王文濤今日（１日）致信新西蘭貿易與出口增長

部長奧康納，代表中方向《數字經濟夥伴關係協定》（ＤＥＰＡ）保存方新西蘭正式提出申請加

入ＤＥＰＡ。

商務部表示，申請加入ＤＥＰＡ，符合中國進一步深化國內改革和擴大高水平對外開放的方

向，有助於中國在新發展格局下與各成員加強數字經濟領域合作、促進創新和可持續發展。下一

步，中方將按照ＤＥＰＡ有關程序，和各成員開展後續工作。（ｄｗ）

