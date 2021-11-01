【聚焦數據】內地１０月官方製造業ＰＭＩ跌至４９﹒２％，遜預期

《經濟通通訊社１日專訊》國家統計局公布，受電力供應仍然緊張、部分原材料價格高位上

漲等因素影響，１０月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌至４９﹒２％，低於市場預期

４９﹒７％，按月跌０﹒４個百分點，連續兩個月處於收縮區間，製造業景氣度有所減弱。

１０月非製造業商務活動指數為５２﹒４％，低於市場預期的５３％，按月跌０﹒８，但仍

處於擴張區間。

１０月綜合ＰＭＩ產出為５０﹒８％，按月跌０﹒９％，顯示企業生產經營活動總體擴張步

伐有所放緩。



＊製造業採購經理指數有所下降＊



１０月製造業ＰＭＩ降至４９﹒２％。從行業情況看，在調查的２１個行業中，９個高於臨

界點，比上月減少３個，製造業企業生產經營活躍度有所減弱。

從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５０﹒３％，比上月略降０﹒１個百分點，但仍高於臨界

點；中型企業ＰＭＩ為４８﹒６％，比上月下降１﹒１個百分點，低於臨界點；小型企業ＰＭＩ

為４７﹒５％，與上月持平，低於臨界點。

５個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時

間指數都低於５０％。



＊非製造業商務活動指數繼續位於擴張區間＊



１０月非製造業商務活動方面指數指數為５２﹒４％，繼續位於擴張區間。

分行業看，建築業商務活動指數為５６﹒９％，比上月下降０﹒６個百分點。服務業商務活

動指數為５１﹒６％，比上月下降０﹒８個百分點。從行業情況看，住宿、餐飲、電信廣播電視

及衛星傳輸服務、互聯網軟體及信息技術服務、貨幣金融服務、生態保護及環境治理、文化體育

娛樂等行業商務活動指數位於５５﹒０％以上較高景氣區間；資本市場服務、保險、房地產、居

民服務等行業商務活動指數低於臨界點。（ｊｔ）

