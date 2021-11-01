【中概焦點】阿里持股的百世集團擬６８億元售中國快遞業務予極兔

《經濟通通訊社１日專訊》阿里巴巴（０９９８８）有份持股的物流公司百世集團上周五

（２９日）表示，將把其在中國的快遞業務出售給極兔速遞（Ｊ＆Ｔ Ｅｘｐｒｅｓｓ）。該交

易包含債務在內的價值約為６８億元人民幣，交易預計在明年首季完成。

在美國上市的百世集團上周五（２９日）高開後重挫，收報１﹒６１美元挫２３﹒７％。

百世集團表示，此次出售不包括其供應鏈管理、貨運、優貨（Ｕｃａｒｇｏ）和國際業務。

百世集團首席執行官周韶寧表示，鑒於新冠疫情帶來意想不到的持續挑戰和不斷變化的行業

形勢，公司相信這項交易使其能夠專注在基於供應鏈的物流解決方案，從而更好地發揮自身優勢

。



＊阿里背後支持百世集團出售業務＊



財報數據顯示，截至２０２１年２月，阿里巴巴持有百世集團３７﹒０１％的股權，為第一

大股東；周紹寧持股１２﹒３７％。由於阿里是百世集團最大的股東，而極兔早期９０％的業務

來自於拼多多，在外界看來，出於競爭的需要，阿里會極力反對極兔收購百世。

不過，據《燃財經》引述多位知情人士報道，百世快遞被出售，是百世集團創始人團隊經過

長達一年的考慮後做出的決定。在交易決策過程中，阿里最大程度尊重了創始人團隊的意見。

（ｊｔ）

