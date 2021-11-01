【Ａ股外援】據報富時考慮調整中國Ａ５０指數，將成分股比例提高

《經濟通通訊社１日專訊》據英國《金融時報》報道，富時羅素考慮對富時中國Ａ５０指數
作出重大調整，包括可能將成分股比例提高一倍至１００家。
富時羅素ＣＥＯ斯塔爾表示，與投資者的磋商最近已經結束，正在考慮的變動包括擴大指數
覆蓋範圍至１００家公司。他還表示，市場在變化，經濟在變化，指數需要更新，以反映投資者
當前尋找的投資機會的透明度，希望該指數保持「盡可能的相關性」。（ｊｔ）
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