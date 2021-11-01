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01/11/2021 10:08

【解決電荒】發改委：煤炭中長期合同履約監測系統１１月初上線

　　《經濟通通訊社１日專訊》為保障電力穩定供應，內地近年持續推進煤電長協，但利益驅使
下，很多時煤炭企業並未認真履行相關協議，電廠叫苦連天。國家發改委表示，近日發改委評估
督導司組織國家公共信用信息中心、全國煤炭交易中心，開發和健全完善煤炭中長期合同履約數
據監測系統。
　　目前，煤炭中長期合同履約數據系統已經開展了多輪測試和試運行，將於１１月初正式上線
，對中長協煤炭流向進行全過程閉環監管。後續，國家有關部門將利用該系統，對弄虛作假等相
關違法違規行為記入信用記錄，納入全國信用信息共享平台並在「信用中國」網站向社會公示。

＊料３日內電廠存煤可用天數達２０天＊

　　發改委又稱，１０月中下旬以來，全國煤炭日均產量連續數日保持在１１５０萬噸以上，比
９月底增加了近１１０萬噸，最高達到１１７２萬噸，創近年來日產量峰值。隨著供需形勢逐步
好轉，全國統調電廠存煤水平快速提升。１０月５日以來，全國統調電廠供煤已連續２５日大於
耗煤，１０月１９日以來電廠供煤大於耗煤持續超過１００萬噸，近期連續數日供煤突破８００
萬噸，最高達到８３２萬噸歷史峰值，比耗煤多２００萬噸，存煤水平達到１﹒０６億噸，比９
月底增加超過２８００萬噸，可用１９天。
　　按近期供煤水平測算，電廠存煤預計３日內可超過１﹒１億噸，可用天數達到２０天，為確
保電力安全供應和人民群眾溫暖過冬奠定良好基礎。（ｗｌ）

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