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01/11/2021 11:46

【海航動向】海航集團重整方案入實操，海航控股首三季虧損收窄

　　《經濟通通訊社１日專訊》海航集團及其相關企業重整計劃１０月３１日獲海南省高級人民
法院終審裁定，意味著此前獲得高票通過的包括＊ＳＴ海航（滬：６００２２１）在內海航幾個
重整草案，在獲得法院裁定後將進入實施階段。
　　海南省海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛早前透露，海航重整後將拆分為四
個板塊獨立運營　　航空板塊、機場板塊、金融板塊、商業及其他板塊，各自由新的實控人股東
帶領前行，相互完全獨立。關於航空主業，重整完成後，海航航空主業將迎來歷史最好時刻，首
先是因為方大擬投入的３８０億元（人民幣．下同）現金中，＊ＳＴ海航將獲得約２５０億元現
金流補充，在全面清償經營性欠款後，賬上還可能有近百億的現金用於企業經營，從而有利於海
航繼續恢復使用仍在停場的數十架飛機，並可以抵抗仍然持續的疫情常態化衝擊。
　　＊ＳＴ海航三季報顯示，今年前三季度實現營業收入２７２﹒５７億元，同比增長
３７﹒３５％，淨利潤虧損３４﹒４２億元，扣除非經常性損益後虧損６４﹒６２億元。其中，
第三季度單季虧損２５﹒６１億元。不過，今年前三季度淨虧損已較去年同期大幅收窄，數據顯
示，２０２０年前三季度巨虧達１５６億元。
　　＊ＳＴ海航半日微跌０﹒５％，報２﹒０８元，已較歷史低位１﹒２元反彈７３％。
（ｗｌ）

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