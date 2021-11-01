《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊短期縱調整，逢低買仍為主要策略

《廣匯論勢》本周重頭戲必定是本周二及周三的聯儲局議息會議，近期一眾聯儲局官員洶群

而出，對通脹及退市表態，主席鮑威爾更畫出腸，講明係時候縮減買債，令ＦＯＭＣ今次貨幣政

策會議結果明顯不過 宣布縮減資產購買規模，估計一如聯儲局官員在９月份會議建議般，國債

每月減買１００億美元，按揭抵押證券５０億美元，但維持聯邦基金利率在０至０﹒２５厘。假

如每月減買相等金額資產，明年７月份會議將宣布結束買債計劃。



＊英央行幾完成購債額度＊



另一方面，市場預期英倫銀行（ＢＯＥ）將於本周四的貨幣政策會議後宣布加息０﹒１５厘

，將指標利率從目前０﹒１厘的歷史低位調高至０﹒２５厘。不過，如此加幅象徵意義大於實際

效果。或許是因為投資者發現，ＢＯＥ已接近國債購買計劃規模，才揣測ＢＯＥ將會加息

０﹒１５厘。從央行資產負債表可見，截至１０月２８日止，ＢＯＥ已持有８７３６﹒７８億英

鎊國債，快達到８７５０億英鎊的國債購買規模，此外，ＢＯＥ亦持有針對疫情而購入的企業債

券２８﹒３５億英鎊，相對於購買計劃規模２００億英鎊仍有購買空間。事實上，ＢＯＥ持有的

企業債自２０２０年５至８月高峰持續下降，反映企業對資金的需求已非去年般緊絀，或許因此

，市場才預期ＢＯＥ最快將於本周四加息。



＊重要支持區１﹒３４至１﹒３５＊



不過，英鎊未對加息預期升溫有太大反應，相反，上周五美國公布９月份個人消費開支

（ＰＣＥ）按年上升４﹒４％，而扣除食品及能源後的核心ＰＣＥ亦連續第四個月按年上升

３﹒６％，令市場重燃對聯儲局即將減少支持經濟增長措施的預期，非美貨幣受壓，歐元兌美元

失守１﹒１６００，英鎊兌美元亦跌穿１﹒３７００，暫時徘徊在１﹒３６５０水平，技術上，

１﹒３４００至１﹒３５００為英鎊兌美元的重要支持區，由於ＢＯＥ亦於本周四議息，且市場

預期宣布輕微加息，匯價短期內失守上述支持區的可能性不大。



＊留意支持加息委員人數＊



從去年３月份的階段性低位約１﹒１４１０計算，１﹒３６１０位於２７０度垂直角，故可

預期英鎊兌美元已經跌近首個強力支持，若然失守且未能返回其上，才有機會下試另一重要支持

位，位於江恩正方形１８０度角的１﹒３２１０，期間稍強的支持位為１﹒３４１０，故可預料

，英鎊兌美元短期即使下跌亦非急跌，且以周線圖的技術形態判斷，匯價若跌至１﹒３４水平，

預料將會強力反彈，短期則以１﹒３６００至１﹒３５８０為重要支持。另外要注意，即使

ＢＯＥ在今次會議維持利率不變，但市場預期有３名委員支持加息，若然議息結果（在不加息情

況下）符合或多於此數，英鎊匯價都會上升，而逢低買入應視為操作英鎊的主要策略。《經濟通

資深市場分析師 鄭廣復》



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