《海納智見－荀玉根》為何近期Ａ股新股破發？

《海納智見》近期Ａ股新股出現破發（新股ＩＰＯ上市首日最低價低於發行價）跡象，這是

否就意味著新股ＩＰＯ破發風險很大呢？其背後的原因是什麼呢？



近年來Ａ股先後實行了科創板和創業板註冊制改革，從而出現了新股ＩＰＯ大爆發的情形。

截至２０２１年１０月２６日，今年以來Ａ股ＩＰＯ公司數量達到４０２家，融資規模達到

４１１５億元，兩者均處於歷史高位，而２０２０年為３９６家、４７００億元，２０１９年為

２０３家、２５３２億元。自１９年施行註冊制改革以來，Ａ股ＩＰＯ發行破發的情形並不多見

，２０２１年、２０２０年、２０１９年破發公司數量分別為３家、０家、３家，佔全部ＩＰＯ

發行公司數量的０﹒７％、０％、１﹒５％。雖然近期Ａ股破發公司數量增多，但是相對於整個

Ａ股ＩＰＯ發行規模而言，破發公司比例並不高。



回顧歷史，新股大面積破發基本都出現在熊市期間。我們以破發公司比例超過１０％且破發

公司數量不少於１０家的年份定義為高破發年份，統計歷史數據這些年份包括１９９３年、

１９９５年、２０１１年、２０１２年，具體而言：１９９３年破發公司數量為２０家，破發比

例為２０％， ２０１１年為８３家、３０％，２０１２年為４９家、３２％。這些高破發年份

基本處在熊市期間，具體而言，１９９３年上證指數最大跌幅達到５０﹒３％，２０１１年為

３０﹒４％，２０１２年為 ２１﹒３％。今年以來Ａ股破發公司數量為３家，破發比例為

０﹒７％，相對歷史而言，這次破發公司數量和破發比例都不算高。而且，當前市場環境並不是

熊市，即新股破發的誘因並非市場情緒悲觀導致的殺估值，而是近期ＩＰＯ發行制度改革導致新

股發行價格適當提高。



２０２１年９月１８日，上交所和深交所分別發佈了《上海證券交易所科創板發行與承銷規

則適用指引第１號 首次公開發行股票（２０２１年修訂）》、《深圳證券交易所創業板首次

公開發行證券發行與承銷業務實施細則（２０２１年修訂）》，有關ＩＰＯ發行機制改革主要包

括三方面：



一是強化報價行為監管，除強調自律監管措施外，還明確網下投資者參與詢價時規範要求、

違規情形和監管措施，涉嫌違反法律法規或證監會規定的，上報證監會查處或由司法機關依法追

究刑事責任，此外網下投資者需妥善留存參與報價的定價依據、定價決策過程、申報記錄等檔和

相關信息，保存期限不得少於２０年。



二是完善高價剔除機制，將剔除部分「不得低於所有網下投資者擬申購總量的１０％」調整

為「不超過所有網下投資者擬申購總量的３％」，將減小高價被剔除的風險，促進網下投資者獨

立研究、自主報價，並有望緩解估值下移的風險。



三是取消突破「四孰低」定價與「延期」掛鈎的安排，明確初步詢價結束後如確定的 發行

價格超過網下投資者報價平均水平的，僅需在申購前發佈１次投資風險特別公告，無需採取延遲

申購安排。這將有效拓寬發行人與投行的定價決策空間，尤其是在報價分散時給予投行更多自主

定價權。



這些制度變革都將促使ＩＰＯ發行價格更加合理，從而無差別打新策略不能保證百分之百盈

利，投資者需運用自己的自主研究來甄別新股投資機會，這也更符合註冊發行制度的改革初衷。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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