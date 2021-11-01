【債務風險】陽光城提美元債交換要約避兌付，境內債狂瀉３７％

《經濟通通訊社１日專訊》內房債務危機仍在蔓延，今年以來業績顯著走樣的陽光城集團

（深：０００６７１）旗下陽光城嘉世國際有限公司今在港交所發公告，提出以２５美元現金及

１０００美元新票據交換每１０００美元原有債券票據，適用的美元債為２０２３年２月到期、

２０２２年１月到期及２０２２年３月到期票據，未償還面值為７﹒４７億美元。公司稱，受政

府政策收緊、信用事件、及消費者信心惡化等因素影響，地產業者融資管道中斷，使公司短期流

動性面臨極大壓力。

陽光城表示，交換要約是為了改善公司流動性、保留選項以穩定營運持續生存、避免短期內

償付違約，及集團債務與業務可能面臨大幅重組。據金融信息提供商Ｒｅｄｄ報導，陽光城已經

要求其資產支持證券的持有人在一年內不要要求其還款，因擔心難以償付。

消息披露後，陽光城兩隻境內公司債「２０陽城０３」和「２０陽城０１」大跌後先後被深

交所臨時停牌，其中「２０陽城０３」復牌後仍跌勢難止，狂瀉逾３７％。陽光城Ａ股全日收挫

７﹒５％，報２﹒９８元（人民幣．下同），過去五個交易日已累瀉近２５％。

根據路孚特資料，陽光城有８隻美元債尚未償還，涉資２２﹒４億美元。

陽光城早前公布三季度業績，前三季度，公司實現淨利潤２９﹒１億元，同比增長６﹒２％

。期內，陽光城銷售額１５３９﹒０７億元，距離２２００億全年銷售目標還有近３０％的距離

。與此同時，期末現金及現金等價物餘額為２０９﹒５７億，同比減少４５﹒４１％。惠譽已將

陽光城的長期外幣發行人違約評級從「Ｂ＋」下調至「Ｂ－」，展望「負面」，並將其高級無抵

押評級從「Ｂ＋」下調至「Ｂ－」，回收率評級為「ＲＲ４」。（ｗｌ）

