【聚焦數據】１０月財新製造業ＰＭＩ續升至５０﹒６，高於預期

《經濟通通訊社１日專訊》雖然限電、原材料短缺拖累生產，但受益於需求改善等，１０月

財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）升至擴張區間。今日公布的１０月財新中國製造業

ＰＭＩ錄得５０﹒６，較９月回升０﹒６個百分點，實現兩月連升，重回擴張區間，高於市場預

期的５０。２０２０年５月以來，這一指數僅在２０２１年８月落入收縮區間，顯示製造業總體

保持擴張態勢。

這一走勢與同期國家統計局製造業ＰＭＩ並不一致，後者錄得４９﹒２，為２０個月低點，

低於９月０﹒４個百分點，連續兩個月位於收縮區間。

從財新中國製造業ＰＭＩ看，１０月製造業運行呈現需求強、供給弱的特徵。生產指數較９

月下降，連續三個月位於收縮區間。調查企業普遍反映，限電、原材料短缺和成本上揚等因素在

四季度初制約了產出。



＊內需驅動新訂單指數升至四個月高，通脹壓力高企＊



１０月新訂單指數在擴張區間上行，升至四個月來高點。本輪需求回升主要受內需轉強驅動

，外需則依然疲弱，新出口訂單指數連續三個月位於收縮區間。對出口訂單減少的原因，企業普

遍提到銷售困難、疫情導致交貨受阻，還有部分企業反映銷售價格上揚帶來負面影響。

生產偏弱直接影響企業減少用工，１０月製造業就業指數連續第三個月位於收縮區間，但僅

略低於榮枯線，收縮幅度較９月放緩。

通脹壓力繼續高企，１０月製造業購進價格指數大幅抬升至２０１７年以來高點，連續１７

個月位於擴張區間，顯示原材料價格大幅上漲、能源價格快速上升以及運費增加等，共同推高了

製造業企業成本。同期出廠價格指數則創下近五個月新高，反映出成本端壓力已部分傳導至下游

，企業隨之提高銷售價格。分類別數據顯示，中間品銷售價格漲幅最快，消費品最慢。



＊新一波疫情對經濟不利影響或捲土重來＊



限電和原材料短缺對物流造成不利影響，１０月供應商供應時間指數錄得２０２０年４月以

來新低。受需求強、供給弱、限電、原材料短缺、價格上漲及物流阻斷等多重因素影響，製造業

企業大幅減少採購量，原材料庫存隨之下降。１０月採購量指數和原材料庫存指數分別創

２０２０年３月和４月以來新低。

對未來一年的生產前景，調查企業普遍持增長預期，產出預期指數在１０月遠高於榮枯線，

但樂觀度較９月微降，部分企業對供應鏈持續受阻和成本上揚感到憂慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，１０月製造業景氣度回升，但經濟下行壓力依然存在。疫

情好轉對製造業的影響有所減弱，內需獲得提振，供給約束成為影響經濟運行的首要因素。製造

業企業購進價格上漲速度遠超出廠價格的情況已持續數月，下游企業夾縫中生產壓力凸顯。政策

層面，既要採取有效措施對大宗商品保供穩價，更要對下游企業尤其是中小企業的生存狀況重點

關注。此外，１０月下旬開始，新一輪疫情波及中西部多個省份，對經濟的不利影響或卷土重來

，有效防控疫情與維持正常經濟秩序還需統籌兼顧。（ｗｌ）

