【華為動向】消息指華為內部人士否認吉利新車將接入鴻蒙系統

《經濟通通訊社１日專訊》針對有媒體報道稱，吉利汽車（００１７５）旗下幾何品牌計劃
搭載華為鴻蒙系統一事，內媒《澎湃新聞》引述至少兩位華為車業務相關人士表示，目前沒有聽
說吉利要接入鴻蒙系統的消息。華為官方則沒有回應此事。
早前有媒體報道稱，未來五年吉利汽車旗下幾何品牌計劃搭載華為鴻蒙系統，接入華為智能
生態，以純電雙平台戰略幫助幾何沖擊中高端市場。（ｄｗ）
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