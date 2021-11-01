【華為動向】消息指華為內部人士否認吉利新車將接入鴻蒙系統

《經濟通通訊社１日專訊》針對有媒體報道稱，吉利汽車（００１７５）旗下幾何品牌計劃

搭載華為鴻蒙系統一事，內媒《澎湃新聞》引述至少兩位華為車業務相關人士表示，目前沒有聽

說吉利要接入鴻蒙系統的消息。華為官方則沒有回應此事。

早前有媒體報道稱，未來五年吉利汽車旗下幾何品牌計劃搭載華為鴻蒙系統，接入華為智能

生態，以純電雙平台戰略幫助幾何沖擊中高端市場。（ｄｗ）

