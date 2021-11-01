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01/11/2021 12:51

【ＦＯＣＵＳ】能源緊張累ＰＭＩ，強力干預備戰冷冬

　　【ＦＯＣＵＳ】宏觀經濟先行指標－－中國官方製造業ＰＭＩ連跌７個月，１０月報
４９﹒２（預期：
４９﹒７）的２０個月最低，其中，電力供應緊張引發的停工限產，拖累生產指數挫至４８﹒４
。財新製造
業ＰＭＩ雖跟官方背道而馳，重回擴張區間報５０﹒６，惟生產指數亦難逃連續３個月處於收縮
區間。
　
＊出廠價格指數創歷史新高＊
　
　　國家統計局周末公布，１０月製造業ＰＭＩ報４９﹒２，為連續第二個月低於臨界點。其中
，生產指
數、新訂單指數、生產經營活動預期指數齊錄去年２月以來最低；而生產下滑幅度高於新訂單，
顯示電力供應緊張、部分原材料價格高企，衝擊供給端更甚。
　　能源、原材料供應階段性緊張，拖累ＰＭＩ疲軟不振，但主要原材料購進價格指數和出廠價

指數雙雙一飛衝天，按月分別升８﹒６和４﹒７個百分點，後者更錄２０１６年有記錄以來最高
，１０月
ＰＰＩ（工業生產者價格指數）按年恐「破１１」。
　　值得一提的是，出廠價格指數創下歷史新高，或顯示通脹壓力正從上游傳遞至下游，近期
蔬菜價格火箭式上衝，跟製造業「電荒」的外溢效應脫不了干係。何解？皆因部分工廠為保開
工自購柴油發電機發電，導致多地柴油緊缺，有河北、安徽、內蒙等的油站不得不限制貨車加
油，間接推波助瀾高物價。
　
＊力爭煤炭日產量１２００萬噸＊
　
　　ＰＭＩ閃現能源危機警號，加上國家氣象局預計，今冬或因弱到中等強度的拉尼娜現象較大

會出現冷冬，倘若真的如此，北方地區１１月至明年２月的供熱用煤或多增１２００萬噸左右，
南方地
區１２月至明年２月的居民用電或多增１４０億千萬時、相當於２４０萬噸原煤。
　　鑑於此，國家發改委近期頻強力干預，除了擬祭「限價」殺手鐧，拖累國內動力煤期貨價
格接近腰斬，並全力增加產能。繼１０月１８日全國煤炭日產量超過１１６０萬噸錄今年新高後
，發改
委員指示，力爭煤炭日產量達到１２００萬噸以上。截至１０月底，電廠存煤已回升至１億噸以
上。
　　此外，因應柴油緊缺，國家糧食和物資儲備局周日（１０月３１日）公告，將在近期啟動成
品油
儲備年度輪換，輪換出庫的柴油用於增加市場資源、緩解供應緊張。而內地最大煉油商中石化
表示，１１月計劃安排煉廠滿負荷生產，初步安排國內柴油供應按增長２９％。
　　中國務求今冬能源「保供」，會否令氣候目標受到挑戰？最高層就最新發聲指，支持有條
件的地方、行業、企業率先碳達峰，「用者付費」及大力推進可再生能源勢續成大趨勢。

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