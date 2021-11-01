【ＦＯＣＵＳ】能源緊張累ＰＭＩ，強力干預備戰冷冬

【ＦＯＣＵＳ】宏觀經濟先行指標－－中國官方製造業ＰＭＩ連跌７個月，１０月報

４９﹒２（預期：

４９﹒７）的２０個月最低，其中，電力供應緊張引發的停工限產，拖累生產指數挫至４８﹒４

。財新製造

業ＰＭＩ雖跟官方背道而馳，重回擴張區間報５０﹒６，惟生產指數亦難逃連續３個月處於收縮

區間。



＊出廠價格指數創歷史新高＊



國家統計局周末公布，１０月製造業ＰＭＩ報４９﹒２，為連續第二個月低於臨界點。其中

，生產指

數、新訂單指數、生產經營活動預期指數齊錄去年２月以來最低；而生產下滑幅度高於新訂單，

顯示電力供應緊張、部分原材料價格高企，衝擊供給端更甚。

能源、原材料供應階段性緊張，拖累ＰＭＩ疲軟不振，但主要原材料購進價格指數和出廠價

格

指數雙雙一飛衝天，按月分別升８﹒６和４﹒７個百分點，後者更錄２０１６年有記錄以來最高

，１０月

ＰＰＩ（工業生產者價格指數）按年恐「破１１」。

值得一提的是，出廠價格指數創下歷史新高，或顯示通脹壓力正從上游傳遞至下游，近期

蔬菜價格火箭式上衝，跟製造業「電荒」的外溢效應脫不了干係。何解？皆因部分工廠為保開

工自購柴油發電機發電，導致多地柴油緊缺，有河北、安徽、內蒙等的油站不得不限制貨車加

油，間接推波助瀾高物價。



＊力爭煤炭日產量１２００萬噸＊



ＰＭＩ閃現能源危機警號，加上國家氣象局預計，今冬或因弱到中等強度的拉尼娜現象較大

機

會出現冷冬，倘若真的如此，北方地區１１月至明年２月的供熱用煤或多增１２００萬噸左右，

南方地

區１２月至明年２月的居民用電或多增１４０億千萬時、相當於２４０萬噸原煤。

鑑於此，國家發改委近期頻強力干預，除了擬祭「限價」殺手鐧，拖累國內動力煤期貨價

格接近腰斬，並全力增加產能。繼１０月１８日全國煤炭日產量超過１１６０萬噸錄今年新高後

，發改

委員指示，力爭煤炭日產量達到１２００萬噸以上。截至１０月底，電廠存煤已回升至１億噸以

上。

此外，因應柴油緊缺，國家糧食和物資儲備局周日（１０月３１日）公告，將在近期啟動成

品油

儲備年度輪換，輪換出庫的柴油用於增加市場資源、緩解供應緊張。而內地最大煉油商中石化

表示，１１月計劃安排煉廠滿負荷生產，初步安排國內柴油供應按增長２９％。

中國務求今冬能源「保供」，會否令氣候目標受到挑戰？最高層就最新發聲指，支持有條

件的地方、行業、企業率先碳達峰，「用者付費」及大力推進可再生能源勢續成大趨勢。

