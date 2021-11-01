《融天納地－溫天納》房產稅試點影響多層次

《融天納地》內地房地產市場正面臨另一輪調控，稅制的試點改革即將來臨，隨著新一輪房

地產稅改革試點工作的即將啟動，其對內地宏觀經濟以及居民生活等宏觀微觀層面的影響也將一

步步浮現。從宏觀層面出發，房地產稅作為新的地方稅種，最直接影響是表面上增加了試點地區

的財政收入，不過是否真的能對沖房地產下跌周期中地方賣地收入的下跌值得關注。從微觀層面

出發，徵收房地產稅，對居民購買和持有不動產將明顯增加額外成本，這會否對試點地區居民的

收入水平帶來顯著影響，值得大家深入研究。



若開徵房地產稅，參考內地研究，其稅收收入佔當地土地出讓金的比例約在２％至１３％之

間，不過值得注意的是，內地不同機構的測算暫未考慮首套免徵等問題，故此試點估算的影響或

偏高。無容置疑，若對存量房徵收房地產稅，地方財政的增加收入理論上是可觀的。尤其是對於

房價較高的一線城市，以及人均住房面積較大的二線城市，其每年的地方政府的房地？稅收入有

望超過土地出讓金收入的１０％，可以在一定程度上是可以對沖目前地方政府賣地收入的下滑。

上述統計分析，僅屬初步評估。



在此基礎上，再行測算房地產稅對試點地區居民收入的影響。由於房地產稅的徵收考慮到居

民首套房的合理需求，參考內地若干主要城市在２０２０年的房價，可以計算得到這些地區居民

購置第二套房每年需要繳納的房地產稅在２０００至１５０００元人民幣之間，從而對應相關居

民２０２０年可支配收入的比例，約在５％至１７％之間。非常明顯，房價愈高的城市對居民收

入的影響愈大。上述統計分析，僅屬初步評估。



基於上述測算的結果，投資市場或不能低估新一輪房地產稅試點對地方財政和居民收入的影

響，尤其在存量住房若被納入徵收範圍後。從政府角度出發，對存量房徵收稅項，可大幅改變此

前增量徵收下房地產稅收入不足的局面，從而有效改善在目前房地產下跌周期中，地方土地出讓

金的下跌。儘管稅制對內地居民首套房的需求影響有限，但對高房價地區居民而言，購買第二套

房或多套房的成本將明顯提升，從而壓抑內地房地產的投機需求。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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