《匯市一周－徐惠芳》觀望美澳英議息，外幣回軟

《匯市一周》本周有多個重要數據公布，包括歐元區、英國及美國１０月ＰＭＩ、美國１０

月ＡＤＰ及非農就業人數、歐元區９月失業率，以及油組ＯＰＥＣ和非ＯＰＥＣ部長級會議。央

行方面，美聯儲、澳洲聯儲及英國央行三大央行將公布利率會議，市場預期，美聯儲ＦＯＭＣ會

議將宣布縮減購債的具體細節。



市場預期，美聯儲將在１２月中旬開始啟動縮債，以每月１００億美元國債和５０億美元

ＭＢＳ的速度執行，於２０２２年６月完成縮債，料貨幣政策聲明中對於縮債步伐的措辭將帶有

條件，即該計劃並非預先設定，或可以根據經濟狀況變化進行調整。



美國勞工部將於周五（５日）公布１０月非農數據，雖然這份報告不會影響到周四（４日）

會議，但仍然會影響美聯儲未來的加息預期，若１０月非農就業數據強於預期，可能使美聯儲更

快達到加息的條件。



美匯指數上周五（２９日）尾市上升０﹒８４％，報９４﹒１５；美匯指數１０月下跌

０﹒１％，結束兩個月連升。美債收益率上升，核心個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數連續第四

個月按月升３﹒６％。美債收益率曲線周五趨平，反映美聯儲在會議上解決通脹預期上升的可能

性增加。



市場對每個地區的通脹預期將有所不同，某些貨幣的利差將很難預算，市場等待歐洲央行議

息。各國央行試圖在不導致持續通脹惡化的情況下，開始收緊量寬規模，加拿大央行的聲明觸發

重新評估利率變化，等待全球主要央行的貨幣政策聲明，包括的美聯儲會議。



聯儲局議息會後，市場關注英國央行議息，參考１０月２０日英國公布的通脹數據，顯示９

月份通脹下滑。市場認為，英倫銀行利率將維持不變。英鎊兌美元上周上行至１﹒３８後回落，

跌至１﹒３７以下。技術上，美元保持強勢，導致英鎊下行壓力持續。若英鎊兌美元短期無法登

上１﹒３７６３阻力，英鎊弱勢可能持續，下探１０月份的低位１﹒３５６８或１﹒３５３５。



上周歐洲央行議息後，留意本周公布的德國及歐元區９月零售銷售和失業率，１０月製造業

及服務業ＰＭＩ終值，後者數據更具前瞻性，可能會引起歐元波動。若以上數據結果均低於市場

預期，影響歐元經濟前景，或導致歐元兌美元下跌，１﹒１５關口支撐位亦可能失守。相反，若

數據擴張，歐元兌美元可望上探１﹒１６５５。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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