《金石為開－黃威》加息預期升溫，短期債息續升壓制金價

《金石為開》出於對高通脹持續更長時間的預期，市場對貨幣政策收緊的擔憂持續困擾市場

。上周加拿大央行率先宣布結束ＱＥ並暗示加息。歐央行行長拉加德刻意淡化加息預期，但市場

似乎並不買帳。短期美債息率的上升令收益率曲線更加平坦化，也反映市場對美聯儲本周的會議

頗為忌憚。雖然美國三季度ＧＤＰ遜預期短暫支撐了金價走勢，但全周黃金仍震盪走低，累計下

跌０﹒５％。



上周三（２７日）加拿大央行宣布徹底結束ＱＥ購債，並將可持續實現２％的通脹目標發生

預期提前至２０２２年中期，即暗示最早在二季度就可能加息。歐元區方面，歐央行行長拉加德

稱經濟到年底將超過疫情前的水平，通脹上升的階段將比預期持續更長時間。雖然拉加德強調當

前市場對加息的押注與政策指引不符，但投資者似乎並不買帳。歐元區三季度ＧＤＰ及１０月消

費者物價指數的增長幅度均超多市場預期，投資者大舉押注明年７月加息。



另一方面，市場還在等待本周美聯儲會議的信號。目前對美聯儲而言可謂騎虎難下。雖然近

兩個月的通脹數據沒有大幅偏離預期，但仍然處於高水平，這逼使美聯儲需要儘快啟動

Ｔａｐｅｒ乃至加息進程。然而近期美國經濟數據卻不盡人意，導致收益率曲線不斷趨平，對利

率敏感的短期債息上升速度頗為驚人。



對黃金而言，對貨幣政策的擔憂暫時主導了短線走勢，制約金價的進一步上行。過去一周金

價整體呈震盪走低的趨勢，上周五（２９日）的下跌之後，短線升軌底部失守，中線震盪的格局

如預期延續。由於２０日線在７月以來呈現輕微的反覆走低態勢，因此保歷加通道中軌有機會再

度失守，投資者應保持警惕，若向下突破則短線可順勢跟進做空。



本周重點自然是美聯儲議息會議結果，預計宣布縮減購債的可能性極高，投資者還需留意會

否提及未來加息的信息；數據方面重點關注美國１０月非農。《六福金融分析師 黃威》



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