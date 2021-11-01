《陶冬天下－陶冬》收益曲線趨平緩，美英競相收銀根

《陶冬天下》上周，兩條主線主導了風險資產市場：央行政策和公司業績。加拿大央行取消

了所有資產購買計劃，在Ｇ７國家中率先揭開了退出ＱＥ的帷幕。澳大利亞央行也停止了對國債

利率的干預，市場認作是ＲＢＡ調整政策的前兆。國債市場普遍預期美國聯儲和英國央行即將行

動，短期債券受到拋售，短債利率上揚，各國的收益曲線普遍出現平緩化趨勢。同一時間，儘管

個別科技企業業績不理想，多數美企的成績還是超標的，美股再創新高，並引領全球股市在１０

月份走出今年最漂亮的月度成績。在連升數周之後，市場擔心需求不穩，石油和天然氣期貨價格

回調，多數工業金屬價格也見下降。儘管美國ＧＤＰ數據令人失望，核心ＰＣＥ卻爆出三十年新

高，美元指數強力走高，黃金大跌。



本周的聯儲公開市場委員會會議，是今年最重要的貨幣政策會議，其重要性不在於宣布

ｔａｐｅｒ，即減少購債額度，而在於除此之外聯儲會不會暗示有更多的緊縮措施在路上。筆者

的判斷是，聯儲一定宣布減少購債計劃，不過其他方面就溫和處理。公開市場委員會的前瞻性指

引不變，在加息問題上盡量不刺激市場，堅持認為通貨膨脹是過渡性的。聯儲現在其實挺尷尬的

，一方面通貨膨脹的確升得很猛，工資大漲、房價大漲，另一方面，經濟增長大幅下降，不如預

期。如果聯儲走鴿派之路，它的立場和市場的判斷之間就有錯位了。



雖然聯儲還沒有正式啟動削減購債額度，更沒有承諾加息，債市已經動起來了。對政策利率

敏感的兩年期、三年期國債遭到拋售，兩年期國債利率最新收報０﹒４８％。要知道８月１日時

候兩年期的利率只有０﹒１４％。最近兩個月的通脹數據顯示，美國的通貨膨脹源頭在擴散和轉

移，能源、食品和租金成為拉動通脹的主要動力。債市因此認為聯儲不得不提早加息，明年９月

前鐵定加息，甚至有人預言３月就會有第一次加息。這就將短期債券利率強拉上去了，兩年期和

三十年期利率之間的差距明顯縮短。有趣的是長端利率並沒有大的漲幅，而短期利率就大幅上漲

，橫跨不同年期的收益率曲線變平緩。



收益率曲線平緩化，是典型的債市信號，資金預期貨幣當局加息，同時預期經濟走勢轉弱。

幾乎每個周期都會有這種典型時刻，但是我們現在所處的時代卻不是典型的。聯儲大放水在歷史

上是不常見的，能源危機是不常見的，供應鏈斷裂是不常見的，新冠疫情也是不常見的。



形勢突變給站在直升機上撒錢的鮑威爾一個猝不及防。聯儲並沒有準備好加息，但是通脹形

勢之下，也許美國的貨幣政策決策者在明年需要作出更大的動作，也許ｔａｐｅｒ和加息兩個需

要一起做。如果真是這樣，未來幾個月市場會變得更動盪，聯儲正在經歷一場硬考驗。



本周英格蘭銀行也召開政策會議，行長貝利已經放出風來，說需要對通貨膨脹「做點兒甚麼

」，相信英格蘭銀行在這次會議上會啟動加息，預計加息１５基點，開創幾大央行的加息先風。

英格蘭銀行有獨立思考的傳統，政策上也敢干，有創意。２０１９年疫情觸發全球資本市場暴跌

後，就是英國率先推出購債計劃的，很快被其他央行所仿效。



英國提早加息，一定會對美國聯儲和歐洲央行構成心理壓力，因為英國承認了通貨膨脹不完

全是暫時性的，物價壓力需要利率來紓緩。英格蘭銀行的作法，也有不少人不以為然，經濟學人

雜誌就認為如果加息那將是一個錯誤的決定，可能把經濟拉入困境。不過如果通脹被證實是結構

性的，那就不由得央行的主觀意志了。幾乎全世界的央行都面臨通脹驟升和增長放緩的兩難局面

，這也是市場動盪的一個源頭。近周各工業國都發生了短期國債利率跳漲，使得收益率曲線平緩

化。



另外提一句，這幾天巴西加息１５０基點，俄羅斯加息７５基點，都是遠超市場預計的。在

這之前，墨西哥、哥倫比亞、波蘭等國都已經開始加息了。新興市場國家在這輪加息潮中，受到

的傷害可能更大。



本周焦點有三個，第一個也是最重要的一個，是１１月２－３日聯儲公開市場委員會會議，

預計正式宣布下調購債規模，本月或下月開始執行，明年中結束。至於甚麼時候加息，估計會有

所提及，但未必有很清晰的時間指引。第二個是１１月４日的英國央行會議，筆者預料會議

６：３票通過加息，英國在發達國家中率先加息，但是ＱＥ規模不動。第三個焦點是１０月非農

就業，預測新增就業三十五萬人，失業率降到４﹒７％。除此之外，中國的ＰＭＩ和美國的

ＩＳＭ數據也值得留意。《陶冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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