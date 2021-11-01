《缸邊隨筆－石鏡泉》利率倒掛

《缸邊隨筆》上周，環球的息口市場初動，之後還有多少的動，會對市場有甚麼影響？



上周四（２８日），美國的２０年和３０年債息出現倒掛（Ｉｎｖｅｒｔｅｄ），代表甚麼

？



正常的利率曲線是較長期息會高於較短期息，但當較長期息出現低於較短期息時，就是利率

曲線倒掛。這現象可以啟示衰退，附表顯示出這點。



在２０１９年１月和３月間，３月美票據息跟５年和１０年息曾有３次倒掛。但美經濟似乎

未見有甚麼大影響，這主要是當一眾利率都是處於低水平時，出現技術性的息率倒掛，未必有重

大啟示。只有當長短利率是處於較高水平，尤其是長期利率處於較高水平，而出現急速下跌，下

穿了短期利率時，這個倒掛才有重大意義。



然則，近日利息普遍走低，今時的利率曲線倒掛是否無意義？未必，可能有個更悲的意義，

是滯脹，詳細認識請瀏覽網頁－－［維基百科：停滯性通貨膨脹］。



滯脹簡單言，是物價升，但經濟不升，即人工不升，死唔死？設人工日薪１元，而每日吃飯

要３角、交通２角、交租５角，如薪金不漲，但就飯錢加至５角，其他不加時，也是每日欠２角

才可存活，如人工長滯而不漲，飯錢長漲而不下，應付之法是，行路返工，或只食半碗飯，又或

改瞓床位，生活水平一定降低，長此下去，必有民怨，以至民反。仲有平和環境可去投資？炒股

？



更重要的是滯脹不利公司經營，公司會裁員，甚至倒閉，一旦廣泛出現，經濟將陷衰退、放

緩，加劇了滯脹中的滯。



除了美息於上周有倒掛外，加拿大息也因加央行謂會不再買債而急升，澳洲息也因澳央行突

然上周不買債而急升，這兩國息的急升，是西方經濟大國中的加息先頭部隊。而一個不太招人注

意的捷克，其２年與１０年利率亦見出倒掛，是自２０２０年以來的第一次，啟示衰退再臨。



美國公布的第三季度ＧＤＰ，按季年率只增長２％，較市場預期的增２﹒６％低出不少，是

２０１５年以來美國每季的ＧＤＰ增長率，看來會是如２０１９年前般增長處於低水平。經濟增

速放緩，但民生物價升是滯脹之兆。



滯脹下，怎投資？傳統上是：以商品、短期債券、現金、貨幣基金、公共事業、醫藥等民生

必需品等。



對任何央行言，治通脹，ｅａｓｙ ｊｏｂ，加息便可，治衰退，亦ｅａｓｙ ｊｏｂ，減

息便可。但碰上滯脹就頭大，因為這是衰退與通脹的結合體，減息去治衰退時，又會使通脹坐大

，加息去壓通脹時，又會加劇衰退，等上帝打救好了。《資深投資者 石鏡泉》



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