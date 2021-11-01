  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/11/2021 08:05

《缸邊隨筆－石鏡泉》利率倒掛

　　《缸邊隨筆》上周，環球的息口市場初動，之後還有多少的動，會對市場有甚麼影響？
　
　　上周四（２８日），美國的２０年和３０年債息出現倒掛（Ｉｎｖｅｒｔｅｄ），代表甚麼

　
　　正常的利率曲線是較長期息會高於較短期息，但當較長期息出現低於較短期息時，就是利率
曲線倒掛。這現象可以啟示衰退，附表顯示出這點。
　
　　在２０１９年１月和３月間，３月美票據息跟５年和１０年息曾有３次倒掛。但美經濟似乎
未見有甚麼大影響，這主要是當一眾利率都是處於低水平時，出現技術性的息率倒掛，未必有重
大啟示。只有當長短利率是處於較高水平，尤其是長期利率處於較高水平，而出現急速下跌，下
穿了短期利率時，這個倒掛才有重大意義。
　
　　然則，近日利息普遍走低，今時的利率曲線倒掛是否無意義？未必，可能有個更悲的意義，
是滯脹，詳細認識請瀏覽網頁－－［維基百科：停滯性通貨膨脹］。
　
　　滯脹簡單言，是物價升，但經濟不升，即人工不升，死唔死？設人工日薪１元，而每日吃飯
要３角、交通２角、交租５角，如薪金不漲，但就飯錢加至５角，其他不加時，也是每日欠２角
才可存活，如人工長滯而不漲，飯錢長漲而不下，應付之法是，行路返工，或只食半碗飯，又或
改瞓床位，生活水平一定降低，長此下去，必有民怨，以至民反。仲有平和環境可去投資？炒股

　
　　更重要的是滯脹不利公司經營，公司會裁員，甚至倒閉，一旦廣泛出現，經濟將陷衰退、放
緩，加劇了滯脹中的滯。
　
　　除了美息於上周有倒掛外，加拿大息也因加央行謂會不再買債而急升，澳洲息也因澳央行突
然上周不買債而急升，這兩國息的急升，是西方經濟大國中的加息先頭部隊。而一個不太招人注
意的捷克，其２年與１０年利率亦見出倒掛，是自２０２０年以來的第一次，啟示衰退再臨。
　
　　美國公布的第三季度ＧＤＰ，按季年率只增長２％，較市場預期的增２﹒６％低出不少，是
２０１５年以來美國每季的ＧＤＰ增長率，看來會是如２０１９年前般增長處於低水平。經濟增
速放緩，但民生物價升是滯脹之兆。
　
　　滯脹下，怎投資？傳統上是：以商品、短期債券、現金、貨幣基金、公共事業、醫藥等民生
必需品等。
　
　　對任何央行言，治通脹，ｅａｓｙ　ｊｏｂ，加息便可，治衰退，亦ｅａｓｙ　ｊｏｂ，減
息便可。但碰上滯脹就頭大，因為這是衰退與通脹的結合體，減息去治衰退時，又會使通脹坐大
，加息去壓通脹時，又會加劇衰退，等上帝打救好了。《資深投資者　石鏡泉》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話29/10/2021
香港奧運代表出席開市儀式　港交所慈善基金捐50萬元予奧夢成真
中國故事29/10/2021
《神州經脈》中美放話緩和關係　房企頻套現還債　滬指全周跌1%
財經熱話29/10/2021
【月結－再現曙光】科技金融及內房股見底反彈，十月反彈801點
財經熱話29/10/2021
《股市一周》科技內房回吐恒指全周跌749點，惟電動車酒股落鑊
財經熱話29/10/2021
《內銀之選》郵儲行季績勝預期飆半成　瑞信看7.4元
財經熱話29/10/2021
【油股業績】中海油跑贏其餘兩桶油 惟專家籲一併減持！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金