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即市新聞

01/11/2021 09:36

【新冠肺炎】掃安心出行街市現人龍，聶德權：可抽查和彈性處理

　　《經濟通通訊社１日專訊》由今日起，除獲豁免人士或特定場所外，市民進入政府大樓和辦
公處所前，須用「安心出行」流動應用程式掃描二維碼。

＊街市看守保安人手不足　掃安心出行現人龍＊

　　在深水埗北河街街市，早上有工作人員逐一查核進入的市民是否已經掃描二維碼，入口不時
出現人龍。油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝認為，目前在公共街市人手不足，難以實施安排，希
望政府暫時豁免公共街市使用安心出行，當有足夠人手再實行。

＊聶德權：會改為以抽查方式代替逐一查核＊

　　公務員事務局局長聶德權在電台節目表示，相信絕大部分市民對使用程序不會感到困難，假
如有長者不懂使用，當局目前會彈性處理，以勸喻教育為主，並在有需要時為市民提供協助，希
望市民盡快適應安排。他又指，獲豁免使用安心出行人士，仍要留下正確資料，各部門會派員核
對。在多人出入的場所例如街市，為免大排長龍，可能會改為以抽查方式代替逐一查核。
　　聶德權又指，明白有無家者無智能電話，但仍會要求對方進入政府場所時，留下聯絡方式，
亦會推動民間協助，期望可以向有需要人士提供廉價智能電話。被問及會否要求更多私人處所強
制使用安心出行，他表示私人場所有各自安排，目前會先做好政府場所的安排。
　　對於食環署表示，使用公廁或公共浴室、火葬設施人士，可豁免使用「安心出行」，聶德權
解釋，部門是按服務對象及實際情況作出安排，例如使用公廁的人士，情況一般是較緊急下進入
，故獲豁免。（ｈｙ）

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