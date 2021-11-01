【國安立法】外交部：國安法實施，進一步彰顯香港發展潛力

《經濟通通訊社１日專訊》外交部發言人汪文斌主持例行記者會，被問到以香港作為地區總

部的美資及日資公司數目呈下跌趨勢，是否反映香港國安法實施，以及防疫「清零策略」影響到

香港國際金融中心地位時表示，香港美國商會早前曾發表調查報告，指出今年１月和去年８月相

比，企業對香港營商環境樂觀態度比例大幅上升，顯示香港國安法實施以來，包括美國在內的外

國在港投資者迎來更安全、穩定和可預期的營商環境，而國際貨幣基金組織有關報告也充分肯定

了香港國際金融中心的地位。



＊母企在海外和內地的駐港公司創歷史新高＊



汪文斌指，港區國安法頒布實施以來，香港的營商環境得到了更好的維護，香港的發展潛力

得到了進一步的彰顯。

他提到香港行政長官林鄭月娥上月表示，去年香港的外來直接投資流入金額位居全球第三，

今年外國企業駐港公司的數量和初創企業的數量也創歷史新高。今年母公司在海外及內地的駐港

公司數目達到了９０４９家，初創企業有３７５５家，這兩個數字都是新的歷史記錄。



＊美資駐港地區總部跌一成＊



政府１０月初發稿，指今年駐港外資公司數目創新高，反映本港營商環境依然優越，但近日

統計處最新公布有關報告的詳細數字顯示，今年６月１日，以本港作地區總部的美國公司，較去

年同期（即港區國安法生效前）跌近１０％至２５４間，創１８年新低，而日資公司駐港總部亦

按年跌約７％至２１０間。相反，中資駐港企業數目則創新高。歐洲企業則未見太大升跌。

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