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01/11/2021 18:11

【企業盈警】金侖控股料中期淨虧損大幅減少不少於９０％

　　《經濟通通訊社１日專訊》金侖控股（０１７８３）公布，集團預期截至今年９月３０日止
六個月淨虧損將較去年同期淨虧損約６００萬元，大幅減少不少於９０％。
　　虧損減少主要由於集團收益大幅增加及整體毛利率提高，原因是來自於２０２０年獲授的三
個大型上層結構建築工程項目確認收益。此三個項目於截至今年３月３１日止年度前開始建築工
程，並於相關期間全面施工；及獲批准增加一個項目的可變更訂單價值。（ｃｗ）

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