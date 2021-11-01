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01/11/2021 08:02

眾安在綫（０６０６０）第三季淨利潤１﹒８億人幣，同比跌２８％

　　《經濟通通訊社１日專訊》眾安在綫（０６０６０）公布，第三季淨利潤約１﹒８２億元（
人民幣．下同），同比跌約２８％，保險業務收入５９﹒６１億元，升３６％。
　　該集團指，於９月底淨資產約１５５億元，核心資本１６３億元，綜合償付能力充足率和核
心償付能力充足率均為４６０﹒７７％。（ｗｈ）

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