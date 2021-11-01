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01/11/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒７億人幣，買長汽沽小米

　　《經濟通通訊社１日專訊》恒指周五（２９日）低開８８點，報２５４６６點。最高跌３９
點報２５５１６點，最低跌２４１點報２５３１４點。恒指收報２５３７７點，跌１７８點或
０﹒７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１９﹒７億元人民幣，增加３２５﹒６％。長城汽車
（０２３３３）、華潤啤酒（００２９１）、青島啤酒股份（００１６８）；淨賣出最多的依次
是小米集團（０１８１０）、騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１２６２﹒６６億元減少２﹒４％。其中港股通成交２６０﹒８億元，佔總成交
２０﹒７％。
　　長城汽車升２﹒７８％報３５﹒１元，北水淨買入４﹒５億元。華潤啤酒升２﹒３８％報
６４﹒５元，北水淨買入３﹒１億元。青島啤酒股份升０﹒１５％報６７﹒６５元，北水淨買入
２﹒５億元。

＊榮耀手機銷量勁增，小米排名第四＊

　　據調研公司Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ稱，自華為分拆後，榮耀第三季
手機銷量勁增，成為內地市場第三大智能手機品牌。截至９月底的第三季，榮耀手機銷量較上年
同期增加９６％，在國內手機市場的份額佔到１５％，僅次於Ｖｉｖｏ和Ｏｐｐｏ，後兩者市佔
率分別為２３％和２０％。小米手機出貨量增長了１５％，市場份額達到１４％，排名第四。蘋
果排名稍落後，市場份額為１３％。小米集團跌２﹒２９％報２１﹒３５元，北水淨賣出５﹒２
億元。騰訊控股跌１﹒４７％報４８１元，北水淨賣出３億元。建設銀行跌０﹒７５％報
５﹒２９元，北水淨賣出３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　　４﹒５２
　　華潤啤酒　　　（００２９１）　　　　　　３﹒１１
　　青島啤酒股份　（００１６８）　　　　　　２﹒４８
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　　２﹒４０
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　　２﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－５﹒２５
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－３﹒０２
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－３﹒０１
　　中國平安　（０２３１８）　　　　　－０﹒８７
　　創維集團　（００７５１）　　　　　－０﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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