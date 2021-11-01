《日入而息》本港第三季ＧＤＰ遜預期，下周五起收緊豁免檢疫安排

《今天重點》

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本港第三季ＧＤＰ預估按年增長５﹒４％，遜市場預期

港府表示出口、消費開支增，但旅遊業冰封令復甦受制

１０月財新製造業ＰＭＩ續升至５０﹒６，高於預期

李家超稱本港本月１２日起收緊豁免檢疫安排

聶德權冀周內公布打第三針安排，１１月中前開始接種

澳門１０月博彩收入按年跌４０％

微創機器人（００８５３）暗盤潛水７﹒０６％，每手蝕１

５２５元

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《即日市況》

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恒指低收２２２點報２５１５４，科指跌９６點報６２７９

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《深滬股市》

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滬指跌０﹒０８％，逆回購縮水兩市成交仍見一個月高

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《美元匯價》

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經濟數據乏驚喜，美元勁升令人費解

歐元最新報１﹒１５６８╱６９，日圓最新報１１４﹒２５╱２９

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《公司業績》

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海航集團重整方案入實操，海航控股首三季虧損收窄

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《公司資訊》

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貝特集團（０１４９１）美國關稅影響不大，將加大對國內

市場投入

和黃醫藥（０００１３）與阿斯利康啟動ＳＡＭＥＴＡ研究

鷹瞳科技（０２２５１）傳以下限７５﹒１元定價，籌１６

﹒７億元

騰訊（００７００）斥約２０﹒５億元入股日本角川，成第

三大股東

報道指博動醫學研港上市，年底前遞交申請

歌禮製藥（０１６７２）脂肪性肝炎藥物獲ＦＤＡ批准臨床

試驗

兆科眼科（０６６２２）公布治療乾眼症凝膠臨床試驗完整

結果

東亞聯豐冀理財通產品擴風險類別

中國國債獲納入ＷＧＢＩ，匯豐料提升中國在岸資本市場吸

引力

中國順客隆（００９７４）法院已批准海航集團３２１重整

計劃，惟不涉及集團

中銀香港（０２３８８）推出分期「易達錢」稅貸，實際年

利率低至１﹒６％；中銀香港與不同商貿生態圈平台合作，

推動數碼化貿易融資

吉利（００１７５）目標２０２５年總銷量３６５萬輛，研

發投入１５００億元人民幣；據報吉利汽車旗下幾何品牌計

劃搭載華為鴻蒙系統

富通保險委任鄭國成為行政總裁

港鐵（０００６６）東鐵線過海段新軌道接駁完成最後一次

工程

華僑永亨信用財務推出「即供免息」稅貸計劃

Ｃ－Ｌｉｎｋ（０１４６３）控股股東出售股份，總代價逾

１億元

鴻寶資源（０１１３１）清盤呈請聆訊押後至今年１２月１

日

小鵬汽車（０９８６８）１０月智能電動汽車交付量增２﹒

３３倍

當代置業（０１１０７）首１０個月合約銷售按年升８﹒２

％

中生製藥（０１１７７）據限制性股份獎勵計劃受託人今再

購１８０萬股股份

中移動香港表示５Ｇ客戶規模突破１００萬，早前頻譜中標

價格合理

中遠海運集團主要領導調整，前香港中旅董事長萬敏任董事

長

富昌證券遭證監會罰款３３０萬元，負責人廖志明牌照被吊

銷半年

民行香港分行與香港品質保證局簽署《綠色金融合作備忘錄

》

永順控股（６８１２）：與物管公司歷思訂立戰略合作框架

協議

首源投資委任亞洲區董事總經理及銷售業務主管

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《國企紅籌》

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光大水務（０１８５７）獲江蘇及山東３項目，總投資５﹒

４７億元人民幣

深圳控股（００６０４）９月合同銷售按年跌４６％至３﹒

８６億元人民幣

東方證券（０３９５８）張建輝不再兼任財務總監，舒宏接

任

深高速（００５４８）與國家電投福建成立合營公司，註冊

資本擬為５﹒８億元人民幣

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《神州民企》

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綠科科技國際（０１９９５）第三季錫生產量按季升１５﹒

７％

世茂服務（００８７３）未來三年力爭實現再５倍增長

中教控股（００８３９）２０２１╱２２學年統招新生人數

增３４％

賽晶科技（００５８０）高壘即日起辭任董事會副主席

正榮地產（０６１５８）提前贖回及註銷２０２１年到期的

優先票據

惠譽下調融信中國（０３３０１）評級至「Ｂ」，展望維持

「負面」

理想汽車（０２０１５）１０月理想ＯＮＥ交付量按年升１

﹒０７倍

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《中國要聞》

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陸金所香港表示大灣區為金融科技創新的理想試點

寧吉喆稱加快專項債發行進度，穩定大宗商品價格

兩辦印發糧食節約行動方案，推廣飼料減量替代技術

臨港新片區國際創新協同區今日啟動建設

業內料內地明年粗鋼產量續降２％，鋼材價格先揚後抑

多機構倡議：抵制以數字文創作品為噱頭炒作虛擬幣

發改委召開專家座談會，就明年財政貨幣政策聽取意見；發

改委表示煤炭中長期合同履約監測系統１１月初上線

住建部表示全國已開工保障性租賃住房７０餘萬套

１０月財新製造業ＰＭＩ續升至５０﹒６，高於預期

人行百億逆回購淨回籠千九億，全周１萬億逆回購到期；人

行１０月對金融機構開展ＭＬＦ操作共５０００億元

習近平與約翰遜通話，歡迎英方對華出口更多優質產品；習

近平稱氣候變化關係地球未來，要拿出實際行動

北交所主要制度規則１５日起實施，漲跌幅限制為３０％

人行旗下媒體表示房地產信貸政策環境正在改善

房企冷待共有產權住房項目，西安無奈叫停購房申請

東莞今日起正式降低二手房交易個稅

北京市教委原副主任張洋被開除黨籍及公職

中方正式提出申請加入《數字經濟夥伴關係協定》

北京完成辦理全市首筆數字人幣繳納委託代徵稅款業務

上海集度汽車公司成立，註冊資本約３﹒１億美元

上期所表示助大宗商品保供穩價，推動鋼材期權上市工作

京東「雙１１」開羅，首四小時累售商品超１﹒９億件

安井食品收跌停，今日起部分速凍製品加價３－１０％

據報富時考慮調整中國Ａ５０指數，將成分股比例提高

泰禾集團首三季營收減四成三，萬科入股零進展

新三板精選層６８家公司中６６家實現盈利

１０月百城新樓環比漲幅降至年內低點，長三角轉跌

華夏幸福表示累計未如期償還債務本息９３９﹒８億元人民

幣

陽光城提美元債交換要約避兌付，境內債狂瀉３７％

消息指華為內部人士否認吉利新車將接入鴻蒙系統

報道指抖音日均活躍用戶數量增長遇瓶頸，進行組織架構調

整

不再９９６，字節跳動宣布推行「１０７５工作制」

外交部表示國安法實施，進一步彰顯香港發展潛力

教育部表示建立線上學科類校外培訓機構日常巡查制度

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒５％，報１７０６８點

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《其他消息》

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六四集會案李卓人胡志偉等５人認罪，黎智英否認控罪

六四非法集結案，８名民主派人士５人認罪

立法會選舉陳學鋒參選港島西，張宇人參選飲食界

被控未按時向警方提交資料，前民陣陳皓桓認罪判罰款

葉劉夥金融界晤許正宇，促為中小企提供公平便捷上市集資

途徑

行會明天休會，特首與部分行會成員需出席殉職督察林婉儀

喪禮

許正宇稱金融科技是全世界的趨勢，高興看到拍住上計劃反

應熱烈

香港故宮文化博物館整體工程料年底完成，明年初公布票價

港府表示出口、消費開支增，但旅遊業冰封令復甦受制

本港第三季ＧＤＰ預估按年增長５﹒４％，遜市場預期

劉業強參選立法會鄉議局功能界別

證監會表示將推出更清晰指引規範虛擬投資產品

澳門１０月博彩收入按年跌４０％

消費券計劃今日向約８１萬名市民發放第二期消費券

中原表示十大屋苑１０月成交１５０宗，創２２個月新低；

中原香港首三季營業額升３４％，全線後勤獲發花紅０﹒２

８個月

深股通額度全日用１３億元，陸股通連續三日淨流入；滬股

通額度全日用近３１億元，陸股通淨流入７億元

ＡｌｉｐａｙＨＫ首推１１﹒１１購物節，派商戶優惠券總

值百萬元

ｆｏｏｄｐａｎｄａ香港現已接受匯豐ＰａｙＭｅ付款

天貓香港參加天貓雙１１全球狂歡季，夥本地社福機構開展

公益活動；雙１１活動預售反應遠超預期，對銷售表現充滿

信心

支付寶首次在港推出雙１１購物節，致力擴大本地電子消費

市場

數碼港表示「拍住上」計劃鞏固了香港在金融科技領域的領

先地位

澳洲將向居澳香港人提供新永久居民簽證，明年３月可申請

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《大國博弈》

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中美外長羅馬會面，王毅稱台灣問題是中美最敏感問題

美國調查騰訊收購英國Ｓｕｍｏ交易，確保不損害國安

耶倫冀中國履行首階段貿協，考慮以對等方式降關稅

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《新冠肺炎》

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本港新增一宗輸入確診，患者帶變種病毒

今起強制「安心出行」，社福機構難以核實無家者身份

何栢良料為通關未來所有室內場所需用「安心出行」

入境事務大樓５人涉用假「安心出行」被捕

港府周三起認可阿根廷及亞美尼亞疫苗接種紀錄

北京衛健委表示如與國內病例行程有時空重合暫緩返京

掃安心出行街市現人龍，聶德權稱可抽查和彈性處理

聶德權冀周內公布打第三針安排，１１月中前開始接種

澳洲放寬入境隔離政策，首班「自由行」客機獅城飛抵

許正宇呼籲所有受監管機構及中介人員工接種新冠疫苗

李家超稱本港本月１２日起收緊豁免檢疫安排

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