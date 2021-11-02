《ＥＴＦ解碼－羅博仁》人口轉型新趨勢與ＥＴＦ投資

《ＥＴＦ解碼》人口老化是２１世紀全球人口結構改變的新常態。社會對生育價值觀改變、

女性勞動人口比例提升等多項因素，導致整體出生率下降，進一步加劇人口老化的情況。承上三

期有關「大趨勢投資」文章，今期我們將探討人口老化的影響及相關科技創新所帶來的投資潛力

。



＊全球人口老化現況及趨勢＊



根據聯合國的數據，現時全球增長最快的年齡層為６５歲及以上人口－２０１９年此年齡組

別佔世界人口９﹒１％，預計到２０５０年將上升至１５﹒９％，而２４歲及以下人口料將大概

維持於現水平。因此，預計在２０５０年，６５歲及以上人口將超過２４歲及以下人口。部分地

區的人口老化問題尤為明顯，例如歐洲和東南亞區域。

受人口老化影響，全球勞動人口持續減少。根據世界銀行估計，勞動年齡人口（１５至６４

歲）將正逐步下降，由２０１０年代初勞動年齡人口佔全球人口比例的６６％，預計下降至

２０５０年約６３％。在人口結構的轉變下，多國面臨重重挑戰，政府為老年人口提供足夠的醫

療保障之餘，亦須維持社會長期生產力。為了應對這些挑戰，多國政府需要重新審視現時人口政

策，例如採取措施支持年長人士就業、鼓勵女性積極參與就業、利用科技創新提高生產力及減低

老年人口的醫療開支等。



＊人工智能應對人口老化＊



隨著自動化科技，例如人工智能及機械人等的進步，自動化科技或可解決勞動力衰減問題。

自動化科技已不再局限於單調或重複性的機械活動，時至今日，除了在工廠廣泛使用外，還延伸

至醫療行業。例如機器人護士可用作執行多種不同任務，包括量度患者的體溫、運送藥物，甚至

與患者互動等。自動化科技亦將與不同的科技結合，幫助我們應對人口老化問題，例如將人工智

能應用至生物科技，以檢測疾病、協助診斷及開發治療老年疾病的藥物。

此外，消費者近年愈益注重健康，對抗衰老保健產品的需求不斷增加，從而推動生物科技市

場的發展。在２０２０年，全球生物科技市場估值已達到７，５２９億美元；由２０２１年至

２０２８年，其複合年增長率預計將達到１５﹒８３％，這批新流入市場的資金有望推動生物製

藥科技進一步發展。

生物科技配合健康老齡化

生物製藥（ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ）透過利用生物活體製造藥物，在製藥過

程中採用生物科技。於２０２０年，全球生物製藥市場規模達到３，２５２億美元，２０２１年

至２０２６年複合年增長率或超過７％。

生物製藥受惠於基因工程技術的不斷突破，有望取得進一步進展。基因工程是從生物體的Ｄ

ＮＡ長鏈提取基因，然後連接到另外一種生物的ＤＮＡ上，是生物製藥的基礎。隨著醫學界對藥

物與基因組合之間的互相影響有更深入的認識，生物製藥或可更有效地獲應用於治療衰老相關疾

病的治療，例如老年癡呆症和糖尿病等，期望有助降低老年人口的醫療支出、減輕醫療系統負擔

。

人口老化危中有機，漸成為不可忽視的投資主題。在香港上市的ＥＴＦ種類多樣化，包括有

關人口老化主題（生物科技、人工智能、機械人等）的產品，歡迎瀏覽香港交易所網頁了解更多

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與其他投資一樣，ＥＴＦ 涉及風險且無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，應

先深入了解ＥＴＦ及其相關投資風險。

《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》



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