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02/11/2021 10:00

《ＥＴＦ解碼－羅博仁》人口轉型新趨勢與ＥＴＦ投資

　　《ＥＴＦ解碼》人口老化是２１世紀全球人口結構改變的新常態。社會對生育價值觀改變、
女性勞動人口比例提升等多項因素，導致整體出生率下降，進一步加劇人口老化的情況。承上三
期有關「大趨勢投資」文章，今期我們將探討人口老化的影響及相關科技創新所帶來的投資潛力


＊全球人口老化現況及趨勢＊

　　根據聯合國的數據，現時全球增長最快的年齡層為６５歲及以上人口－２０１９年此年齡組
別佔世界人口９﹒１％，預計到２０５０年將上升至１５﹒９％，而２４歲及以下人口料將大概
維持於現水平。因此，預計在２０５０年，６５歲及以上人口將超過２４歲及以下人口。部分地
區的人口老化問題尤為明顯，例如歐洲和東南亞區域。
　　受人口老化影響，全球勞動人口持續減少。根據世界銀行估計，勞動年齡人口（１５至６４
歲）將正逐步下降，由２０１０年代初勞動年齡人口佔全球人口比例的６６％，預計下降至
２０５０年約６３％。在人口結構的轉變下，多國面臨重重挑戰，政府為老年人口提供足夠的醫
療保障之餘，亦須維持社會長期生產力。為了應對這些挑戰，多國政府需要重新審視現時人口政
策，例如採取措施支持年長人士就業、鼓勵女性積極參與就業、利用科技創新提高生產力及減低
老年人口的醫療開支等。

＊人工智能應對人口老化＊

　　隨著自動化科技，例如人工智能及機械人等的進步，自動化科技或可解決勞動力衰減問題。
自動化科技已不再局限於單調或重複性的機械活動，時至今日，除了在工廠廣泛使用外，還延伸
至醫療行業。例如機器人護士可用作執行多種不同任務，包括量度患者的體溫、運送藥物，甚至
與患者互動等。自動化科技亦將與不同的科技結合，幫助我們應對人口老化問題，例如將人工智
能應用至生物科技，以檢測疾病、協助診斷及開發治療老年疾病的藥物。
　　此外，消費者近年愈益注重健康，對抗衰老保健產品的需求不斷增加，從而推動生物科技市
場的發展。在２０２０年，全球生物科技市場估值已達到７，５２９億美元；由２０２１年至
２０２８年，其複合年增長率預計將達到１５﹒８３％，這批新流入市場的資金有望推動生物製
藥科技進一步發展。
生物科技配合健康老齡化
　　生物製藥（ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ）透過利用生物活體製造藥物，在製藥過
程中採用生物科技。於２０２０年，全球生物製藥市場規模達到３，２５２億美元，２０２１年
至２０２６年複合年增長率或超過７％。
　　生物製藥受惠於基因工程技術的不斷突破，有望取得進一步進展。基因工程是從生物體的Ｄ
ＮＡ長鏈提取基因，然後連接到另外一種生物的ＤＮＡ上，是生物製藥的基礎。隨著醫學界對藥
物與基因組合之間的互相影響有更深入的認識，生物製藥或可更有效地獲應用於治療衰老相關疾
病的治療，例如老年癡呆症和糖尿病等，期望有助降低老年人口的醫療支出、減輕醫療系統負擔

　　人口老化危中有機，漸成為不可忽視的投資主題。在香港上市的ＥＴＦ種類多樣化，包括有
關人口老化主題（生物科技、人工智能、機械人等）的產品，歡迎瀏覽香港交易所網頁了解更多
：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱Ｍａｒｋｅｔ－Ｄａｔａ╱Ｓｅｃｕｒ
ｉｔｉｅｓ－Ｐｒｉｃｅｓ╱Ｅｘｃｈａｎｇｅ－Ｔｒａｄｅｄ－Ｐｒｏｄｕｃｔｓ？ｓｃ＿ｌ
ａｎｇ＝ｚｈ－ＨＫ。
　　與其他投資一樣，ＥＴＦ　涉及風險且無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，應
先深入了解ＥＴＦ及其相關投資風險。
《香港交易所交易所買賣產品主管　羅博仁》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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